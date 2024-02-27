Aycan Yanaç’ın sevgilisi Zeyd gazetecilere tehditler savurdu! Anlamsız tepkiler vererek Yanaç’ı da sinirlendirdi

Aycan Yanaç, önceki gün yanında "Zeyd" adındaki sevgilisiyle görüntülendi.
Aycan Yanaç, önceki gün yanında "Zeyd" adındaki sevgilisiyle görüntülendi.
Bebek'te dondurma yerken objektiflere yansıyan çift, muhabirlerin kendisini çekmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Yanaç'ın sevgilisi bir anda gazetecilerin üzerine yürüdü.
Çekilmekten rahatsız olan tuhaf tavırlar sergileyen Yanaç'ın sevgilisi, "Fotoğrafları sil!" diyerek gazetecilere sesini yükseltti. Muhabirlerin görüntüleri silmemesiyle daha da gerilen hırçın sevgili oradan ayrılmadı.
Aycan Yanaç, sevgilisini sakinleştirmek için, "Zeyd sakin ol! Ne yapıyorsun?" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.