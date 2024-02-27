PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aycan Yanaç'ın sevgilisi Zeyd gazetecilere tehditler savurdu! Anlamsız tepkiler vererek Yanaç'ı da sinirlendirdi

Aycan Yanaç’ın sevgilisi Bebek’i birbirine kattı. Gazetecilere tehditler eden Yanaç’ın sevgilisi, uzun süre çekilen fotoğrafları sildirmek için uğraştı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:03
Aycan Yanaç’ın sevgilisi Zeyd gazetecilere tehditler savurdu! Anlamsız tepkiler vererek Yanaç’ı da sinirlendirdi

Aycan Yanaç, önceki gün yanında "Zeyd" adındaki sevgilisiyle görüntülendi.

Bebek'te dondurma yerken objektiflere yansıyan çift, muhabirlerin kendisini çekmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Yanaç'ın sevgilisi bir anda gazetecilerin üzerine yürüdü.

Çekilmekten rahatsız olan tuhaf tavırlar sergileyen Yanaç'ın sevgilisi, "Fotoğrafları sil!" diyerek gazetecilere sesini yükseltti. Muhabirlerin görüntüleri silmemesiyle daha da gerilen hırçın sevgili oradan ayrılmadı.

Aycan Yanaç, sevgilisini sakinleştirmek için, "Zeyd sakin ol! Ne yapıyorsun?" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini almanız mümkün
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne?
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum’un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
SON DAKİKA