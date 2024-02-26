Ünlü oyuncu Charlize Theron Hollywood’taki malikanesini satışa çıkardı! Değeri Nişantaşı’nda bir daire kadar etmedi...

SOSYAL MEDYADA KIYASLANDI!

Onlarca filmde oynayan yıldız isim; havuzu, saunası, spor salonu olan lüks malikanesini satarak karşılığında Şişli'de bir apartman dairesi alamıyor. Bu durum, Türkiye ve ABD'deki emlak piyasaları arasındaki büyük farkı ve İstanbul'un bazı bölgelerindeki astronomik konut fiyatlarını gözler önüne serdi. Söz konusu kıyas, sosyal medyada gündem oldu.

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