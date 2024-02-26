Ünlü oyuncu Charlize Theron Hollywood’taki malikanesini satışa çıkardı! Değeri Nişantaşı’nda bir daire kadar etmedi...

Oscar ödüllü Charlize Theron'un satışa çıkardığı malikanenin fiyatı, İstanbul'daki ev fiyatlarının ne kadar yükseldiğini adeta gözler önüne serdi.
Oscar ödüllü Charlize Theron'un satışa çıkardığı malikanenin fiyatı, İstanbul'daki ev fiyatlarının ne kadar yükseldiğini adeta gözler önüne serdi.
Dünyaca ünlü isim, Hollywood Hills'teki lüks malikanesini 3,8 milyon dolara (yaklaşık 118 milyon lira) satışa çıkardı. Malikanenin satış fiyatı Şişli'de 400 metrekarelik bir apartman dairesinin fiyatının altında kaldı.
Şişli'de satılık bir 400 metrekarelik 4+1 dairenin fiyatının 125 milyon lira olduğunu gösteriyor. Bu, Theron'un malikanesinin satış fiyatından yaklaşık 7 milyon lira daha fazla...
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Onlarca filmde oynayan yıldız isim; havuzu, saunası, spor salonu olan lüks malikanesini satarak karşılığında Şişli'de bir apartman dairesi alamıyor. Bu durum, Türkiye ve ABD'deki emlak piyasaları arasındaki büyük farkı ve İstanbul'un bazı bölgelerindeki astronomik konut fiyatlarını gözler önüne serdi. Söz konusu kıyas, sosyal medyada gündem oldu.