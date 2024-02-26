SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü oyuncu Charlize Theron Hollywood'taki malikanesini satışa çıkardı! Değeri Nişantaşı'nda bir daire kadar etmedi...

Charlize Theron, Hollywood’ta satışa çıkardığı malikanesi için 117 milyon lira isterken, İstanbul’da bir apartman dairesinin değerinin 125 milyon TL olması dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Ünlü oyuncu Charlize Theron Hollywood’taki malikanesini satışa çıkardı! Değeri Nişantaşı’nda bir daire kadar etmedi...

Oscar ödüllü Charlize Theron'un satışa çıkardığı malikanenin fiyatı, İstanbul'daki ev fiyatlarının ne kadar yükseldiğini adeta gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü isim, Hollywood Hills'teki lüks malikanesini 3,8 milyon dolara (yaklaşık 118 milyon lira) satışa çıkardı. Malikanenin satış fiyatı Şişli'de 400 metrekarelik bir apartman dairesinin fiyatının altında kaldı.

Şişli'de satılık bir 400 metrekarelik 4+1 dairenin fiyatının 125 milyon lira olduğunu gösteriyor. Bu, Theron'un malikanesinin satış fiyatından yaklaşık 7 milyon lira daha fazla...

SOSYAL MEDYADA KIYASLANDI!
Onlarca filmde oynayan yıldız isim; havuzu, saunası, spor salonu olan lüks malikanesini satarak karşılığında Şişli'de bir apartman dairesi alamıyor. Bu durum, Türkiye ve ABD'deki emlak piyasaları arasındaki büyük farkı ve İstanbul'un bazı bölgelerindeki astronomik konut fiyatlarını gözler önüne serdi. Söz konusu kıyas, sosyal medyada gündem oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Kocaeli BŞB
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’’ye ’DEM’li vurdu: Sırtını Kandil’e değil millete dayayanların dönemi başlıyor
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Başkan Erdoğan,12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi
Şıkları gören bir daha okudu! Kim Milyoner Olmak İster’de ’diş fırçası’ 200 bin TL’ye veda ettirdi! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Kartal seriye bağladı! Siyah beyazlı ekip İstanbulspor’u mağlup etti
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi
SON DAKİKA