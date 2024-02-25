Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş muradına erdi! İş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de dünyaevine girdi

2021 yılında Reza Zarrab'dan boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. İş insanı Murat Osman Özdemir'in teklifini kabul eden Gündeş, Ramazan Bayramı'ndan sonra evleneceğini ilan etmişti. Ancak çift, büyük bir sürpriz yaparak Dubai'de dünyaevine girdi.
Bu evlilik; Gündeş'in 4, Özdemir'in 3'üncü evliliği oldu. İlk eşinden 2 çocuğu olan Murat Özdemir, 6 yıl önce de 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile ikinci evliliğini yapmıştı.
2022 de anlaşmalı olarak boşanan çiftin bu evlilikten ten bir çocukları var. Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş ise Murat Özdemir'den önce üç evlilik yapmış ve son evliliğini ise İran Azerisi olan iş insanı Reza Zarraf'la sorunlu bir ayrılık yaşamıştı. Bu evlilikten 13 yaşında Alara, isminde bir kızı olan Gündeş, bir yıldır Murat Özdemir'le büyük aşk yaşıyordu. Gündeş'in çok özel bir gelinlik tercih ettiği iddia edildi.