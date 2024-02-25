Seda Sayan'ın biricik aşkı Çağlar Ökten eşini öve öve bitiremedi: "Onunla yaşamak çok özel"

Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Çağlar Ökten, "Mekanların ilk gecesinde hep biz sahne alıyoruz. Ayağımız uğurlu geliyor diyelim" dedi.
Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Çağlar Ökten, "Mekanların ilk gecesinde hep biz sahne alıyoruz. Ayağımız uğurlu geliyor diyelim" dedi.
Ökten, "Seda hanım, olumlu ya da olumsuz benimle alakalı her şeyi bana tüm gerçekliği ile söyler. Eşim diye söylemiyorum ama açık sözlüdür. O yüzden seviyorum o yanını. Söyleyeceğinin hangi tonda olacağını da bilir ve söyler" diye konuştu.
Evlilik yıl dönümlerinin de yaklaştığını dile getiren Çağlar Ökten, "Planlama olmaması söz konusu değil. Bu tarz şeylerin önemini ben Seda ile anladım ve onunla gördüm. Özel olarak bu günlerin çalışmasını ona karşılığını verecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Başarabildiğimi de düşünüyorum. Evliliğim benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi. Çok da güzel bir şey planladım" dedi.