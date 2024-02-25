Seda Sayan'ın biricik aşkı Çağlar Ökten eşini öve öve bitiremedi: "Onunla yaşamak çok özel"

Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Çağlar Ökten, "Mekanların ilk gecesinde hep biz sahne alıyoruz. Ayağımız uğurlu geliyor diyelim" dedi.

Ökten, "Seda hanım, olumlu ya da olumsuz benimle alakalı her şeyi bana tüm gerçekliği ile söyler. Eşim diye söylemiyorum ama açık sözlüdür. O yüzden seviyorum o yanını. Söyleyeceğinin hangi tonda olacağını da bilir ve söyler" diye konuştu.