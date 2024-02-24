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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkında son | Cem Yılmaz haberi duyar duymaz harekete geçti! Kapısına çiçeklerle...

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı çabuk tükendi. Demir konserinde, “Bugün ayrılık şarkıları söyleyeceğim çünkü ben ayrıldım’’ diyerek ilişkinin bittiğini söyleyince Cem Yılmaz atağa geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkında son | Cem Yılmaz haberi duyar duymaz harekete geçti! Kapısına çiçeklerle...

Serenay Sarıkaya'nın vokal yaptığı "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendiren Mert Demir'e gönlünü kaptırdığı iddiası uzunca bir süre konuşulmuştu.

Aşk haberleri hakkında sessiz kalan Sarıkaya ve Demir hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi.

"Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Yağmur Çevik'in iddiası göre; "Mert Demir bir konserinde, 'Bugün ayrılık şarkıları söyleyeceğim, çünkü ben ayrıldım' demiş" ifadelerini kullandı.

İddialarına devam eden Çevik; "Sonrasında üç gün gibi kısa bir sürenin ardından Cem Yılmaz'dan bir story geldi ve 'Ümit verir ama terk eder' gibi bir paylaşım yapıldı.

Bu göndermeyi Serenay Sarıkaya'ya olarak yorumladım. Dün bana bir telefon geldi. Serenay'ın şu an oturduğu yeni sitesine Cem Yılmaz'ın geldiği söylendi. Hatta Cem Yılmaz güvenlikten geçtiği esnada 'Bekleyin çiçekler de geliyor' demiş" açıklamasını yaptı.

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