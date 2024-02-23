Mert Demir Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk iddialarını yalanlamadı! "Bence onun yeri değil burası..."

Mert Demir, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Çıkarttığı şarkıların son dönemde çok popüler olması ve başarısı hakkında konuşan Demir, "Beni değiştiren bir şey olmadı ama elbette ki değişen şeyler oldu.
Mert Demir, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Çıkarttığı şarkıların son dönemde çok popüler olması ve başarısı hakkında konuşan Demir, "Beni değiştiren bir şey olmadı ama elbette ki değişen şeyler oldu.
Benim hayatımda bunlar birinci planda olan şeyler değildi. Benim odağım üretmek, müzik yapmak. Bir gün gidebilir bu ünlülük durumu... Yaşadığımız hayatta bu durumu yaşarsam atlatabileceğim dostlarım olduğunu düşünüyorum" dedi.
Demir, Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk haberleri karşısında ise, "Bence onun yeri değil burası. Çok teşekkür ederim sizlere..." diyerek güldü.
'HALAY İÇİN ÇIKARDIM'
Ziynet Sali, önceki gün Şişli'de görüntülendi. Son verdiği bir konserde topuklu ayakkabılarını çıkarıp sahneye terlikleri ile devam eden Sali, o anların sorulması üzerine, "Hareketli geçiyor sahnelerimiz, o yüzden topukluları çıkarttım. Hatta espri de oldu 'boyun normal haline döndü' diye... Halay çekmediğim için çıkardım" dedi.
YARDIM DERYASI!
Derya Uluğ, yeni yaşını sevgilisi Asil Gök ve dostları ile birlikte Mecidiyeköy'de kutladı. Uluğ, "Geçen yaşım benim açımdan çok güzel geçti. Kariyerim, konserim ve albümüm açısından çok güzeldi. Bu yıl da geçen yılın eksikliğini göstermesin" ifadelerini kullandı.
ANLAMLI HEDİYE
Gazetecilerin "Doğum gününüzde ne hediyeler aldınız?" sorusuna ise "Bu sene gerek Otizm gerek de diğer hayır kurumlarına, sağ olsunlar ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" dedi.
40 YAŞ GURURU
Hande Subaşı, önceki akşam 40. yaş gününü kutladı. Etiler'de yapılan doğum gününe Mustafa Ceceli-Selin İmer, Burcu Kara Fırat Parlak ve Sena Seçen'in yanı sıra birçok isim katıldı. Subaşı, "Gururla 40 yaşına girdiğimi söylüyorum. Bu yaşta olmak çok güzel, ben çok iyi hissediyorum. Kadınlar için çok özel yıllar ve ben de o yılları yaşıyorum. Bu gece için çok özel hazırlandım. 40 yaş olduğu için böyle olmasını istedim" dedi.