Mert Demir Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk iddialarını yalanlamadı! "Bence onun yeri değil burası..."

'HALAY İÇİN ÇIKARDIM' Ziynet Sali, önceki gün Şişli'de görüntülendi. Son verdiği bir konserde topuklu ayakkabılarını çıkarıp sahneye terlikleri ile devam eden Sali, o anların sorulması üzerine, "Hareketli geçiyor sahnelerimiz, o yüzden topukluları çıkarttım. Hatta espri de oldu 'boyun normal haline döndü' diye... Halay çekmediğim için çıkardım" dedi.





YARDIM DERYASI!

Derya Uluğ, yeni yaşını sevgilisi Asil Gök ve dostları ile birlikte Mecidiyeköy'de kutladı. Uluğ, "Geçen yaşım benim açımdan çok güzel geçti. Kariyerim, konserim ve albümüm açısından çok güzeldi. Bu yıl da geçen yılın eksikliğini göstermesin" ifadelerini kullandı.

ANLAMLI HEDİYE

Gazetecilerin "Doğum gününüzde ne hediyeler aldınız?" sorusuna ise "Bu sene gerek Otizm gerek de diğer hayır kurumlarına, sağ olsunlar ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" dedi.