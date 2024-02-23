İbrahim Çelikkol ile adı sık sık anılıyordu! Güzel oyuncu Birce Akalay kalbini bakın kime kaptırmış...

Oyunculuğu kadar aşk hayatı ile de gündem olan Birce Akalay, yılladır hayatına kimseyi almıyordu.

Dönem dönem İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı konuşulsa da, iyi bir arkadaş olduklarını söyleyen Akalay'ın kapısını aşk uzun zaman çaldı.