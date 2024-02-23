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İbrahim Çelikkol ile adı sık sık anılıyordu! Güzel oyuncu Birce Akalay kalbini bakın kime kaptırmış...

Uzun süredir yalnız olan ünlü oyuncu Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş’a kaptırdı. Ünlü çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü birlikte geçirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
İbrahim Çelikkol ile adı sık sık anılıyordu! Güzel oyuncu Birce Akalay kalbini bakın kime kaptırmış...

Oyunculuğu kadar aşk hayatı ile de gündem olan Birce Akalay, yılladır hayatına kimseyi almıyordu.

Dönem dönem İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı konuşulsa da, iyi bir arkadaş olduklarını söyleyen Akalay'ın kapısını aşk uzun zaman çaldı.

Uzunca bir süredir yalnız olan güzle oyuncu, aşk orucunu bozdu. Ünlü oyuncu, meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladı.

GÖZLERDEN UZAK...
39 yaşındaki Birce Akalay ile 35 yaşındaki Hakan Kurtaş bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.

İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, 14 Şubat'ta, Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini el ele izleyerek aşklarını ilan etti. İkili çıkan aşk haberlerinin ardından henüz bir açıklama yapmadı.

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