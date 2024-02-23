ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar için düğün telaşı! Yeni bölümde neler olacak?

" Ateş Kuşları "nın yeni bölüm konusu şöyle; Gülayşe ve Barbar için en heyecanlı günler yaşanırken, Ateş Kuşları'nın hayat mücadelesi sürmektedir. Ejderha'nın ilgi çeken yeni konseptiyle, kısa zamanda çok para kazanacaklarını düşünen Ali'ler, kardeşlerinin düğünü için büyük harcamalar yapar. Fakat kendilerini bekleyen felaketten habersizdirler. Düğünü yaklaşan Gülayşe'yi üzmemek ve sıkıntılarını ona yansıtmamak için neler yapacaklardır?

ŞÜPHELER ÇOĞALIYOR! Öte yandan Sultan'ın işlediği cinayetten haberdar olup, bildiklerini diğerlerine anlatamayan Mercan bir saatli bomba gibi evin ortasındadır. Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır. Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır. Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir.





EKRANA KİLİTLEDİ!

Kuruluş Osman, geçtiğimiz gün yayınlanan 149. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,89 reyting ve %19,48 izlenme payı, AB Kategorisinde %5,88 reyting ve %16,17 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,13 reyting ve %17,01 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

DUYGULARINI AKTARDI!

Duygu Soylu, "Güneyde Bir Yere" isimli son çalışmasını Kenan Doğulu prodüktörlüğünde tüm dijital platformlarda yayınladı. Soylu, "Yeni parçam tam bir yol şarkısı, bir ilişkinin bitişindeki sitem, isyan ve vazgeçişi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ KİTABI ÇIKTI!

Ayşegül Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularının karşısına sürpriz bir kitapla çıktı. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta "kafaya takmama" sanatını icra ediyor. Öte yandan "Malumatfuruş" isimli kitap, ikinci baskıyı yaparak satış listelerine hızlı bir giriş yaptı.