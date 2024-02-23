SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe ve Barbar için düğün telaşı! Yeni bölümde neler olacak?

"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Gülayşe ve Barbar için en heyecanlı günler yaşanırken, Ateş Kuşları'nın hayat mücadelesi sürmektedir. ‘Ateş Kuşları’, 44. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv’de ekrana gelecek. İşte sizler için derlediğimiz 23 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar için düğün telaşı! Yeni bölümde neler olacak?

"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Gülayşe ve Barbar için en heyecanlı günler yaşanırken, Ateş Kuşları'nın hayat mücadelesi sürmektedir. Ejderha'nın ilgi çeken yeni konseptiyle, kısa zamanda çok para kazanacaklarını düşünen Ali'ler, kardeşlerinin düğünü için büyük harcamalar yapar. Fakat kendilerini bekleyen felaketten habersizdirler. Düğünü yaklaşan Gülayşe'yi üzmemek ve sıkıntılarını ona yansıtmamak için neler yapacaklardır?

ŞÜPHELER ÇOĞALIYOR!
Öte yandan Sultan'ın işlediği cinayetten haberdar olup, bildiklerini diğerlerine anlatamayan Mercan bir saatli bomba gibi evin ortasındadır. Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır. Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır. Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir.



EKRANA KİLİTLEDİ!
Kuruluş Osman, geçtiğimiz gün yayınlanan 149. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,89 reyting ve %19,48 izlenme payı, AB Kategorisinde %5,88 reyting ve %16,17 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,13 reyting ve %17,01 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

DUYGULARINI AKTARDI!
Duygu Soylu, "Güneyde Bir Yere" isimli son çalışmasını Kenan Doğulu prodüktörlüğünde tüm dijital platformlarda yayınladı. Soylu, "Yeni parçam tam bir yol şarkısı, bir ilişkinin bitişindeki sitem, isyan ve vazgeçişi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ KİTABI ÇIKTI!
Ayşegül Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularının karşısına sürpriz bir kitapla çıktı. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta "kafaya takmama" sanatını icra ediyor. Öte yandan "Malumatfuruş" isimli kitap, ikinci baskıyı yaparak satış listelerine hızlı bir giriş yaptı.



BENGÜ'NÜN ALEYHİNE!
Bengü, yeni teklisi 'Aleyhime'yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Şarkı hakkında konuşan Bengü, "Yaz sonundan beri derin bir şarkı arayışına girdim. Yıllarca şarkı söyleyip, yüzlerce şarkı seçtiğim için artık ilk görüşte anlayabiliyorum bir şeyleri... Benim için bu şarkı 'ilk görüşte aşk gibi' oldu. Hem ağlatan hem dans ettiren şarkılardan..." dedi.



EKSİK GİDERDİ!
Seda Bakan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Evin eksiklerini almaya geldiklerini söyleyen Bakan, yanına gelen sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Soğuk ve yağışlı havada muhabirleri kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, şık tarzı ve güzelliği ile de sevenleri tarafından beğeni topladı.

ETKİNLİK GÜNÜ
Pelin Akil, geçtiğimiz gün yakın dostu Nilay Cafer ile birlikte Gayrettepe'deydi. Yakın arkadaşlarının yanına geçen ikili, yemek yiyip keyifli vakit geçirdi. Restoran çıkışı muhabirlere poz veren yakın dostlar, "Şu sıralar etkinlik günü yapıyoruz, Cem Yılmaz'ın sahnesine geldik, heyecanla ona gidiyoruz'' şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı
Çalışma saatlerinde yeni formül: 4 gün çalışma 3 gün izin! Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
SON DAKİKA