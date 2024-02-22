Seda Üren’den polemik yaratan sözler | Hedefinde Ebru Şallı vardı: “Yaptığı hareketlere bakıyorum, insanlara yarım yamalak hareket göstermeyeceksiniz”

Seda Üren, önceki gün Özlem Esra Ada'nın programına konuk oldu. Üren söylemleri ile de dikkat çekti. Hayatının her dönemi samimi açıklamalar da bulunan Seda Üren, Ebru Şallı için polemik yaratacak sözler söyledi.
Seda Üren, önceki gün Özlem Esra Ada'nın programına konuk oldu. Üren söylemleri ile de dikkat çekti. Hayatının her dönemi samimi açıklamalar da bulunan Seda Üren, Ebru Şallı için polemik yaratacak sözler söyledi.
Şallı'nın pilates videoları sorulması üzerine Üren, "Ben eski sporcuyum, Ebru'nun yaptığı sporun gerçek olduğuna inanmıyorum. Yaptığı hareketlere bakıyorum, insanlara yarım yamalak hareket göstermeyeceksiniz, öyle olunca da izleyen insanlar kendini sakatlar. Bazı videolar şov için yapılır o da onlardan birisi.." cevabını verdi.
MUHTEŞEM DÜET
Seda Mete, önceki gece Terzi'de sahne aldı. Güzel şarkıcının sahnesine son günlerin gözde ismi Anıl Durmuş konuk etti. Birlikte şarkılar seslendiren ikiliden SMete, güzelliği ve sahne performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı.
GERİ DÖNÜŞ!
Halk Müziği ve arabesk şarkılarıyla dikkat çeken Gündoğdu, 12 yıl aradan sonra "Harla" şarkısıyla pop müzik dünyasına döndü. Sözü Doğanay Karadeniz'e, müziği Alaaddin Ergün'e ait olan 'Harla' şarkısının klibi Şile'de çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı yaptı.
ÇOK 'HAVVA'LI!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki, önceki gün bir davete katıldı. Tarzı ve havasıyla dikkatleri üzerine çeken Öztel, "Aleyna uzun bir kampa girdi. Bir albüm hazırlığında o yüzden yanımızda yok" dedi. Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki'nin müzik sektörüne isyanı hakkında ise Öztel, "Benim konuşmam doğru olmaz. Ama ben kızımı tabii ki haklı görüyorum. Soruların muhatabı Aleyna..." ifadelerini kullandı.
DEMİR LADY!
Betül Demir'in yeni teklisi 'Demir Kapı' müzikseverler ile buluşuyor. Seslendirdiği şarkılar ile büyük kitlelere ulaşan Demir, 2024'e de hızlı bir giriş yaptı. Şarkı hakkında konuşan Demir, "Bu şarkı ruhumu dinleyicim ile buluşturduğum bir şarkı. Eminim dinleyenleri de mazinin güzel esintisine götürecek. Duyguların 'Demir Kapı'larını bu şarkıyla kıracağız" dedi.
KIRMIZILIM
Defne Samyeli, önceki gün bir derginin davetine katıldı. Kırmızı derin yırtmaçlı bir elbiseyle davete katılan Samyeli, bütün meraklı gözleri üzerine çekti. İlerleyen yaşına rağmen fiziğiyle herkesi hayran bırakan Samyeli, etkinliğin en dikkat çekici ismiydi.
HERKESİ BÜYÜLEDİ!
Güzel oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün bir derginin 30. yaş kutlamasına katıldı. Renkli bir organizasyonda boy gösteren Karahan; saçı, makyajı ve kıyafetiyle herkesi büyüledi. Kahverengi bir kıyafet tercih eden Karahan'ın aynı tonlardaki makyajı tam bir uyum içindeydi. Çanta ve aksesuarlarıyla kombinini tamamlayan ünlü oyuncu, gecede tam not aldı.
GERGİNLİK SÜRÜYOR!
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır.
PEŞİNİ BIRAKMIYOR!
Güzide'nin onu hayata kavuşturduğunu öğrenen Sezai, aşkının peşini bırakmaz. Ne var ki, kızının tepkisinin ne kadar şiddetli olacağını öngöremez. İpek, yaptıklarını meşru kılmak için annesinin trajedisini kullanmaya devam eder. Son hamlesi herkesin hayatını sarsacaktır...
YENİ ŞARKI!
Pera'nın yeni şarkısı "Gecenin En Güzeli" yarın yayımlanıyor. Sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır'a ait olan şarkının düzenlemesinde ise grubun davulcusu Hakan Ünalan'ın imzası var. Şarkının kapak ve imaj fotoğraflarını ise Semanur Yaman çekti.
MİHRİ'YE SAYGI SERGİSİ
Dünya devi Alman markası Kärcher, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir sergiye düzenliyor. İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan "İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri" isimli resim sergisi, 2-9 Mart 2024 tarihlerinde Vadistanbul'da ziyaretçilerini bekliyor.
KESKİN TAKİP!
Grammy adayı ve Beyoncé'nin dinlenme rekoru kıran son şarkısının aranjörü Killah B, gözünü Türk kızı Ebru Keskin'e dikti. Beyoncé'nin yayımladığı son single'ı "Texas Hold 'Em"in prodüktörü ve aranjörü Killah B, Ebru Keskin'in yeni single'ı "DJ" videosunun altına 'Çok iyi' diyerek yorum yaptı. Bunun üzerine Keskin ve Killah B, birbirlerini Instagram'dan takibe aldı.