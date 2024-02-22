Seda Üren’den polemik yaratan sözler | Hedefinde Ebru Şallı vardı: “Yaptığı hareketlere bakıyorum, insanlara yarım yamalak hareket göstermeyeceksiniz”

Seda Üren, önceki gün Özlem Esra Ada'nın programına konuk oldu. Üren söylemleri ile de dikkat çekti. Hayatının her dönemi samimi açıklamalar da bulunan Seda Üren, Ebru Şallı için polemik yaratacak sözler söyledi.

Şallı'nın pilates videoları sorulması üzerine Üren, "Ben eski sporcuyum, Ebru'nun yaptığı sporun gerçek olduğuna inanmıyorum. Yaptığı hareketlere bakıyorum, insanlara yarım yamalak hareket göstermeyeceksiniz, öyle olunca da izleyen insanlar kendini sakatlar. Bazı videolar şov için yapılır o da onlardan birisi.." cevabını verdi.

MUHTEŞEM DÜET

Seda Mete, önceki gece Terzi'de sahne aldı. Güzel şarkıcının sahnesine son günlerin gözde ismi Anıl Durmuş konuk etti. Birlikte şarkılar seslendiren ikiliden SMete, güzelliği ve sahne performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı.

GERİ DÖNÜŞ!

Halk Müziği ve arabesk şarkılarıyla dikkat çeken Gündoğdu, 12 yıl aradan sonra "Harla" şarkısıyla pop müzik dünyasına döndü. Sözü Doğanay Karadeniz'e, müziği Alaaddin Ergün'e ait olan 'Harla' şarkısının klibi Şile'de çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı yaptı.