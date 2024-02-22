70 bin TL’lik kombin | Hem kazanıyor hem harcıyor: Demet Özdemir yine pahalı tarzıyla sosyal medyayı salladı

Hem oynadığı dizi ve filmlerden hem de ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan hatrı sayılır bir para kazanan Demet Özdemir, her ne kadar çok kazansa da çok da harcıyor.
Hem oynadığı dizi ve filmlerden hem de ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan hatrı sayılır bir para kazanan Demet Özdemir, her ne kadar çok kazansa da çok da harcıyor.
Kazandığı paranın büyük bir kısmını gayrimenkule yatıran güzel oyuncu, tarzına da bir hayli para sayıyor.
Her giydiği ile gündem olan güzel oyuncu, çoğu kadına da ilham kaynağı oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir cekete 100 bin vererek dikkatleri üzerine çeken Özdemir, bu kez de ünlü bir markaya ait takımla hayranlarının karşısına çıktı.
"KAZANIYOR Kİ HARCIYOR"
Güzel oyuncunun dünyaca ünlü bir markaya ait olan kombini ise tam 70 bin TL değerindeydi. Kombini ile sosyal medyadan peş peşe fotoğraflar yayınlayan güzel oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.
Hayranlarının karşısına her zaman bakımlı ve güzel çıkan Özdemir, stiliyle de ilgi odağı oldu. Bazıları Özdemir'in yaptığı kombinlerin fiyatını çok bulsa da bazıları da, "Kazanıyor ki harcıyor" yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek çıktı.