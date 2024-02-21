Herkes onu Galatasaraylı sanıyordu | Ünlü şarkıcı Hadise'den bir dizi şikayet! “İstediğim yere gidemiyorum..."

Güzel popçu Hadise, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Hadise, müzik sektörüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Güzel popçu Hadise, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Hadise, müzik sektörüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ünlü şarkıcı, "Bazı dönemler hiçbir şarkıya tahammülüm olmuyor. Sürekli geçiyorum. Müzik listelerinde hep aynı isimler. Çok yorucu ve sıkıcı... Elbette her şarkıcının kendine göre seveni var. Ama platformlar adil değil" ifadelerini kullandı.
'RAHAT GEZEMİYORUM'
Ünlü olmanın güzel olduğunu fakat bazen bunaldığını dile getiren güzel popçu, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurtdışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi tablo satın almayı seviyorum" açıklamasını yaptı.
TAKIM TUTMUYORUM!
Galatasaraylı Mertens'in eşi ile yakın arkadaş olan ve sarıkırmızılıların her maçını tribünden takip eden Hadise, "Herkes beni Galatasaraylı zannediyor. Ancak ben takım tutmuyorum" diyerek konuyu açıklık getirdi.