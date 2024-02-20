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Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız'dan aşk dolu paylaşım! O özel anlara Deniz Seki kayıtsız kalamadı: Bu güzel çift evlenmezse...

Şükrü Özyıldız’a sevgilisi Sibil Çetinkaya romantik bir kutlama yaptı. İlişkilerindeki en özel anları paylaşan Çetinkaya’ya Deniz Seki de kayıtsız kalmadı: Bu güzel çift evlenmezse... İşte sizler için derlediğimiz 20 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız’dan aşk dolu paylaşım! O özel anlara Deniz Seki kayıtsız kalamadı: Bu güzel çift evlenmezse...

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile birlikte olan olan Şükrü Özyıldız'a sevgilisinden doğum günü jesti geldi. Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününe özel oldukça romantik bir kutlama yaptı. Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'la ilişkileri boyunca en özel anlarını paylaşarak altına ise, "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun aşkım" ifadelerini kullandı.

ÇOK YAKIŞTIRDI!
Binlerce yorum ve beğeni alan ikiliye, Deniz Seki de yorum yaptı. Çetinkaya ile Özyıldız'ın aşk dolu karelerine kayıtsız kalamayan Seki, "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime..." notunu düştü.



BEBEK ÇAĞRISI
Berk Oktay, geçtiğimiz gün bir etkinlikte boy gösterdi. Geçtiğimiz sene evlendiği eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile bir çocuk bekleyen Oktay, "Süreç çok güzel gidiyor. Çağrı, beni hiç zorlamadı. Ben bazen diyorum ona benden bir şeyler iste biraz diye ama o hiç istemedi. Şükür ki çok güzel bir hamilelik geçiriyor. Zorlasa da başımın üstünde yeri var" diyerek çocuklarını heyecanla beklediklerini ifade etti.



HEDİYE TELAŞI
Güzel sunucu Esra Erol, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Yakın bir arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiğini söyleyen Erol, yaklaşık iki saat boyunca mağazaları gezdi. Büyük titizlikle hediye seçen ünlü sunucu, "Ben hediyeleşmeyi çok seviyorum. Hediye vermeye de almaya da bayılırım. Çok sevdiğim bir arkadaşım için güzel şeyler aldım. Her şey güzel gidiyor" dedi.



YANGIN İLK KEZ!
Türk pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Tuzla'da sahne aldı. Kırmızı takımıyla göz kamaştıran Ünsal, yeni şarkısı Yangın'ı sahnede ilk kez canlı söyledi. Şarkılarını konser alanını dolduran sevenleriyle beraber seslendiren Ünsal, 2 saat sahnede kaldı.



TORUN SEVGİSİ BAŞKA!
İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, önceki gün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Yeni doğan ikiz torunları için alışverişe geldiğini söyleyen Tuna, "Bebeklerimize hediye almaya geldim. Çok şükür inanılmaz güzel duygular yaşıyoruz" dedi. Uzun süre bebek mağazalarını dolaşan Tuna, torunlarına kıyafetler ve oyuncaklar alarak AVM'den ayrıldı.

ÇOK SICAK!
Tatil yapmayı seven ünlü isimlerden oyuncu Aybüke Pusat, şimdi de Dubai'ye gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Pusat, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Siyah bir bikini giyen oyuncu, pozlarını, "Burası yirmi sekiz derece" notuyla paylaştı. Hayranları tarafından paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.



MASADA YENİ BİR KİŞİ!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır. Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir.

PLANLAR BOZULUYOR!
Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister. Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar.



LONDRA ÇIKARMASI
Yonca Evcimik, hafta sonu Londra'da verdiği konserde orada yaşayan Türklere unutulmaz anlar yaşattı. Kıyafetiyle çok beğenilen Evcimik, "İkinci baharımı yaşıyorum. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yoğun bir konser takvimim var. Bu sevginin yıllar boyu katlanarak çoğalması beni çok mutlu ediyor" dedi.



İLK ZAMANLAR TUHAFTI
Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs'ta Chamada Otel'de sahne aldı. Yaptırdığı estetikler ile gündemden düşmeyen şarkıcı, basın mensuplarının "Rafet Bey estetik yaptırmanız çok konuşuldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine, "Doktor arkadaşlar sağ olsun botoks yaptı. Ama öyle göründüğü gibi de değil. İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu. Şimdi baktığınız zaman normal görünüyorum. O görüntü nasıl ortaya çıktı, ben de çözemedim. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor" dedi.

PARTNER KURALI!
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Sibel Aytan, yeni dijital dizi "Gassal"da rol alacak. Güzel oyuncu Aytan, başrolü Ahmet Kural'la paylaşacak. Senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı "Gassal", ölümle yüzleşen ve kendisini yıkayacak bir gassal (ölü yıkayıcı) arayan adamın komik hikâyesini konu alıyor.

KARLAR KRALİÇESİ PAMUK PARS
Pop müziğin genç sesi Pamuk Pars, 'Salla Salla' adlı şarkısıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapmıştı. Yeni şarkısı için hazırlıklara başlayan Pars, Uludağ'da enerji topladı. Pars, yeni şarkı öncesi heyecanını dile getirdi. "Bir Sezen Aksu eseri için stüdyo çalışmalarına başladık. Güzel bir iş oldu. Çok heyecanlıyım" dedi.

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