Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız’dan aşk dolu paylaşım! O özel anlara Deniz Seki kayıtsız kalamadı: Bu güzel çift evlenmezse...





İLK ZAMANLAR TUHAFTI

Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs'ta Chamada Otel'de sahne aldı. Yaptırdığı estetikler ile gündemden düşmeyen şarkıcı, basın mensuplarının "Rafet Bey estetik yaptırmanız çok konuşuldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine, "Doktor arkadaşlar sağ olsun botoks yaptı. Ama öyle göründüğü gibi de değil. İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu. Şimdi baktığınız zaman normal görünüyorum. O görüntü nasıl ortaya çıktı, ben de çözemedim. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor" dedi.

PARTNER KURALI!

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Sibel Aytan, yeni dijital dizi "Gassal"da rol alacak. Güzel oyuncu Aytan, başrolü Ahmet Kural'la paylaşacak. Senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı "Gassal", ölümle yüzleşen ve kendisini yıkayacak bir gassal (ölü yıkayıcı) arayan adamın komik hikâyesini konu alıyor.

KARLAR KRALİÇESİ PAMUK PARS

Pop müziğin genç sesi Pamuk Pars, 'Salla Salla' adlı şarkısıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapmıştı. Yeni şarkısı için hazırlıklara başlayan Pars, Uludağ'da enerji topladı. Pars, yeni şarkı öncesi heyecanını dile getirdi. "Bir Sezen Aksu eseri için stüdyo çalışmalarına başladık. Güzel bir iş oldu. Çok heyecanlıyım" dedi.