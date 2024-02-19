Ünlü şarkıcı Hande Yener’den sevgilisi Misha’nın ailesine jest!

Yıllardır sahnelerden inmeyen ve popun kraliçesi olarak gösterilen Hande Yener, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını hayranlarını birlikte seslendirirken, enerjisini bir an bile düşürmedi.
Yıllardır sahnelerden inmeyen ve popun kraliçesi olarak gösterilen Hande Yener, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını hayranlarını birlikte seslendirirken, enerjisini bir an bile düşürmedi.
Sesiyle kulaklara, tarzıyla da gözlere hitap eden sanatçı, dinleyicileri bir dakika olsun yerinde oturmadı. Güzel şarkıcıyı dinlemeye gelen sürpriz isimler de vardı.
JEST YAPTI!
Hande Yener'in uzun süredir birlikte olduğu rapçi Misha da anne ve babası ile güzel şarkıcıyı dinlemeye geldi. Sahneden sevgilisinin ailesine jestler yapan Yener, bununla da yetinmedi.
Rapçi aşkının masasına giden güzel popçu, onlara şarkılar söyledi. Misha'nın anne ve babası da bu durumdan oldukça hoşnut kaldı. Hatta Yener'in şarkılarına birlikte eşlik ettiler.