Ünlü şarkıcı Hande Yener’den sevgilisi Misha’nın ailesine jest!

Yıllardır sahnelerden inmeyen ve popun kraliçesi olarak gösterilen Hande Yener, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını hayranlarını birlikte seslendirirken, enerjisini bir an bile düşürmedi.

Sesiyle kulaklara, tarzıyla da gözlere hitap eden sanatçı, dinleyicileri bir dakika olsun yerinde oturmadı. Güzel şarkıcıyı dinlemeye gelen sürpriz isimler de vardı.