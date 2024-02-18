Sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu sefer mutfakta! Kerem Bürsin ile kolları sıvadılar: O videoya beğeni yağdı

Yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan sosyetik güzel Yasemin Özilhan , bu sefer hünerlerini mutfakta sergiledi.

Yasemin Özlhan ile yakın arkadaşı oyuncu Kerem Bürsin , mutfakta hünerlerini sergiledi. Sık sık bir araya gelen ikilinin çektikleri videodaki eğlenceli hali beğeni topladı.

Birlikte ekmek yapan ikilinin dostluğuna da vurgu yapıldı. 'Monkey bread' isimli ekmeği yapmak için hamur yoğuran ikiliye birçok yorum geldi. Öte yandan ekmeğin yabancı isimle hazırlanması akıllara Kerem Bürsin'in bir ödül töreninde "Okey alright" sözlerini akıllara getirdi.