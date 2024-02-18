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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu sefer mutfakta! Kerem Bürsin ile kolları sıvadılar: O videoya beğeni yağdı

Sosyetenin tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, oyuncu arkadaşı Kerem Bursin ile mutfağa girerek ekmek yaptı. Sete çıkmadan önce arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiren Özilhan'ın son olarak Kerem Bürsin ile yayınladığı videoya beğeni yağdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu sefer mutfakta! Kerem Bürsin ile kolları sıvadılar: O videoya beğeni yağdı

Yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, bu sefer hünerlerini mutfakta sergiledi.

Yasemin Özlhan ile yakın arkadaşı oyuncu Kerem Bürsin, mutfakta hünerlerini sergiledi. Sık sık bir araya gelen ikilinin çektikleri videodaki eğlenceli hali beğeni topladı.

Birlikte ekmek yapan ikilinin dostluğuna da vurgu yapıldı. 'Monkey bread' isimli ekmeği yapmak için hamur yoğuran ikiliye birçok yorum geldi. Öte yandan ekmeğin yabancı isimle hazırlanması akıllara Kerem Bürsin'in bir ödül töreninde "Okey alright" sözlerini akıllara getirdi.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, aradan geçen 12 yılın ardından yeni bir projeyle yeniden kamera karşısına geçecek. Sete çıkmadan önce arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiren Özilhan'ın son olarak Kerem Bürsin ile yayınladığı videoya beğeni yağdı.

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