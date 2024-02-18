Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla sarsıldı. 600 bin TL için icralık olduğunu öğrenen Avşar, kendisine herhangi bir ödeme emri icra tebligat ulaşmadığını ileri sürdü.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla sarsıldı. 600 bin TL için icralık olduğunu öğrenen Avşar, kendisine herhangi bir ödeme emri icra tebligat ulaşmadığını ileri sürdü.
Kayıtlara göre Avşar'ın icra ödeme tebligatını kızı Zehra Çilingiroğlu tarafından imza atılarak teslim aldığı gözüküyordu. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
Hülya Avşar, olayın peşine düştü. Tebligat dağıtımı yapan personelin, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun imzasını taklit ederek teslim edilmiş olarak gösterdiği ortaya çıktı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında dava açılan dağıtımcıya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.