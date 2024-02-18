Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla sarsıldı. 600 bin TL için icralık olduğunu öğrenen Avşar, kendisine herhangi bir ödeme emri icra tebligat ulaşmadığını ileri sürdü.