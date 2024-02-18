Güzel oyuncu Demet Özdemir gönülleri fethetti! Doğum gününde hediye olarak depremzede çocuklara bağış topladı

Güzel oyuncu Demet Özdemir, çocuklara umut olmaya devam ediyor. Daha önce depremzede çocuklar için, Türk Eğitim Vakfı ile birlikte hareket ederek "Onlar bizim geleceğimiz" sözüyle depremzede çocuklarımızın eğitimleri yarıda kalmasın diye bağış toplayan güzel oyuncudan, bir örnek davranış daha geldi.

Doğum gününü depremzede çocukların eğitimi için Türk Eğitim Vakfı ile paylaşan güzel oyuncu, sevenlerine ve hayranlarına çağrıda bulunarak "Bende bu yıl doğum gününü depremzede çocuklarımızın eğitimleri için TEV ile paylaşıyorum.