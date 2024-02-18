Eski eşler arasında ipler geriliyor | "Erkek çocuğum olsun istedim" diyen Merve Boloğur'a Murat Dalkılıç'tan şoke cevap: "Benimle evliyken..."

BEYAZLAR İÇİNDE Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Müge Boz, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile göz kamaştırdı. Yeni projeler ve reklam çekimleri için toplantı yaptıklarını belirten güzel oyuncu, alışverişini tamamladı.





ADI ASYA OLACAK

A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu Gonca Vuslateri'ydi. 6 aylık hamile olan oyuncu, bu süreçte neler yaşadığını anlattı: Hamile kaldığımı Zaferin Rengi filminin setinde öğrendim. Gebelikle beraber herkes üzerime titredi. Hamileliğin başlarında çok endişeliydim, kaygılarım vardı. Şimdi iyiyim. Kızımın adı da Asya olacak.

'RENK OLARAK BENZİYORUZ'

Oyuncu Sümeyye Aydoğan, katıldığı bir programda "Serenay Sarıkaya ile renk olarak birbirimize çok benziyoruz. Benzetilmek hoşuma gidiyor. Serenay çok başarılı ve kendini kanıtlamış bir kadın. Ona benzetilmek beni mutlu ediyor" diyerek Sarıkaya'ya övgü dolu sözler söyledi.