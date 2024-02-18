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Eski eşler arasında ipler geriliyor | "Erkek çocuğum olsun istedim" diyen Merve Boloğur'a Murat Dalkılıç'tan şoke cevap: "Benimle evliyken..."

Evlilikleri hüsranla son bulan ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen oyuncu, son olarak katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. "Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" diye açıklama yapan Boloğur'a Murat Dalkılıç'tan cevap gecikmedi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
Eski eşler arasında ipler geriliyor | Erkek çocuğum olsun istedim diyen Merve Boloğur’a Murat Dalkılıç’tan şoke cevap: Benimle evliyken...

Birçok projede yer alan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerini zirvede bırakarak şarkıcılığa adım atmıştı. Murat Dalkılıç ve Mert Aydın'da aradığı mutluluğu bulamayan, evlilikleri hüsranla son bulan ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen oyuncu, son olarak katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Mutlu bir aile hayali kurduğunu söyleyen Merve Boluğur, "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" diye açıklama yaptı. Boluğur'un bu açıklaması üzerine sosyal medyadan Murat Dalkılıç'a tepkiler yağdı.

Bunun üzerine şarkıcıdan cevap gecikmedi. Dalkılıç, "Eski karım, ne benimle beraberken ne de benimle evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor" diyerek kendini savundu.



BEYAZLAR İÇİNDE
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Müge Boz, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile göz kamaştırdı. Yeni projeler ve reklam çekimleri için toplantı yaptıklarını belirten güzel oyuncu, alışverişini tamamladı.



ADI ASYA OLACAK
A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu Gonca Vuslateri'ydi. 6 aylık hamile olan oyuncu, bu süreçte neler yaşadığını anlattı: Hamile kaldığımı Zaferin Rengi filminin setinde öğrendim. Gebelikle beraber herkes üzerime titredi. Hamileliğin başlarında çok endişeliydim, kaygılarım vardı. Şimdi iyiyim. Kızımın adı da Asya olacak.

'RENK OLARAK BENZİYORUZ'
Oyuncu Sümeyye Aydoğan, katıldığı bir programda "Serenay Sarıkaya ile renk olarak birbirimize çok benziyoruz. Benzetilmek hoşuma gidiyor. Serenay çok başarılı ve kendini kanıtlamış bir kadın. Ona benzetilmek beni mutlu ediyor" diyerek Sarıkaya'ya övgü dolu sözler söyledi.



ATEŞ İÇİN DÖNÜM NOKTASI!
Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır. Ateş ise hız kesmez. Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder. Yaman önce kabul etmek istemez. Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder. Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.



KEYİFLİ ALIŞVERİŞ
Ekranların genç ve yakışıklı oyuncusu Enes Koçak, geçtiğimiz gün sevgilisi Eylül Tumbar ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yeni projeler için çalıştıklarını belirten çift, keyifli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti.

AŞIRI HEYECANLIYIZ
Ekranların başarılı oyuncusu Anıl Altan, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yakışıklı oyuncu, "İki adet filmimiz vizyona girecek onları bekliyoruz, 8 Mart'ta 'Hayatımız Roman' adlı komedi filmimiz ile seyircimizle buluşuyoruz aşırı heyecanlıyız. Ve 'Son Dilek' adlı drama filmimiz yakında vizyona girecek. Onun dışında ailecek reklam çekimleri devam ediyor. Her şey gayet yolunda" dedi.



KAPALI GİŞE OYNADI
Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan, mizahin yıldız ismi Ata Demirer, yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile önceki akşam Zorlu PSM sahnesinde salonu tıklım tıklım dolduran seyircisiyle buluştu. Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgü ile söz ettiren Ata Demirer, ilk gösterisinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırdı.



MUHTEŞEM GECE
Şarkıcı Candan Erçetin, önceki akşam Girne Elexus Hotel'de konser verdi. Şarkılarının yanı sıra şıklığı ile de göz dolduran şarkıcı, sahnede iki kostüm giydi. En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı sahnedeki performansını giydiği şık kıyafetlerle sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Sanatçı dinlemeye gelen konuklar arasında Merve Özbey ve eşi Kerem Koçak ile Erçetin'in şarkılarına eşlik etti.

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