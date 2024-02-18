Eski eşler arasında ipler geriliyor | "Erkek çocuğum olsun istedim" diyen Merve Boloğur'a Murat Dalkılıç'tan şoke cevap: "Benimle evliyken..."

BEYAZLAR İÇİNDE
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Müge Boz, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile göz kamaştırdı. Yeni projeler ve reklam çekimleri için toplantı yaptıklarını belirten güzel oyuncu, alışverişini tamamladı.
ADI ASYA OLACAK
A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu Gonca Vuslateri'ydi. 6 aylık hamile olan oyuncu, bu süreçte neler yaşadığını anlattı: Hamile kaldığımı Zaferin Rengi filminin setinde öğrendim. Gebelikle beraber herkes üzerime titredi. Hamileliğin başlarında çok endişeliydim, kaygılarım vardı. Şimdi iyiyim. Kızımın adı da Asya olacak.
'RENK OLARAK BENZİYORUZ'
Oyuncu Sümeyye Aydoğan, katıldığı bir programda "Serenay Sarıkaya ile renk olarak birbirimize çok benziyoruz. Benzetilmek hoşuma gidiyor. Serenay çok başarılı ve kendini kanıtlamış bir kadın. Ona benzetilmek beni mutlu ediyor" diyerek Sarıkaya'ya övgü dolu sözler söyledi.
ATEŞ İÇİN DÖNÜM NOKTASI!
Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır. Ateş ise hız kesmez. Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder. Yaman önce kabul etmek istemez. Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder. Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.
KEYİFLİ ALIŞVERİŞ
Ekranların genç ve yakışıklı oyuncusu Enes Koçak, geçtiğimiz gün sevgilisi Eylül Tumbar ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yeni projeler için çalıştıklarını belirten çift, keyifli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti.
AŞIRI HEYECANLIYIZ
Ekranların başarılı oyuncusu Anıl Altan, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yakışıklı oyuncu, "İki adet filmimiz vizyona girecek onları bekliyoruz, 8 Mart'ta 'Hayatımız Roman' adlı komedi filmimiz ile seyircimizle buluşuyoruz aşırı heyecanlıyız. Ve 'Son Dilek' adlı drama filmimiz yakında vizyona girecek. Onun dışında ailecek reklam çekimleri devam ediyor. Her şey gayet yolunda" dedi.