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Evli mutlu çalışkan | Burcu Esmersoy'dan samimi açıklamalar: "Ben çalışmayı çok seviyorum, eşim de seviyor"

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Burcu Esmersoy, işlerinin yoğun olmasının evliliklerini etkilemediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl iş insanı Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan Esmersoy, yazın sonunda dünyaevine girmişti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
Evli mutlu çalışkan | Burcu Esmersoy’dan samimi açıklamalar: Ben çalışmayı çok seviyorum, eşim de seviyor

Burcu Esmersoy, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Aracını yoğun trafikten dolayı park ettiğini söyleyen Esmersoy, "Siz neredeydiniz ya? Arabamı park ettim. Biraz yürüdüm işim vardı onu hallettim. Aracıma yürürken size rastladım" dedi.

14 Şubat hakkında konuşan Esmersoy, "Eşim işte çalışıyor. Bize her gün Sevgililer Günü... Özel bir şey yok. Bu sabah tatlı bir şekilde kutladık. Yarın sabah da benim seyahatim olacak iş için... Belki havaalanına götürür beni" diyerek güldü.

"SEYAHATLER YORUYOR"
Geçtiğimiz yıl iş insanı Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan Esmersoy, yazın sonunda dünyaevine girmişti.

Evlilik hakkında konuşan Esmersoy, "Tadımız yerinde şu an... Allah herkese böyle bir şey nasip etsin. İşler de yoğun devam ediyor, seyahatler biraz yoruyor ama sorun yok. Ben çalışmayı çok seviyorum, eşim de seviyor. Bizi rahatsız etmiyor" dedi.

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