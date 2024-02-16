Evli mutlu çalışkan | Burcu Esmersoy'dan samimi açıklamalar: "Ben çalışmayı çok seviyorum, eşim de seviyor"

Burcu Esmersoy , önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Aracını yoğun trafikten dolayı park ettiğini söyleyen Esmersoy, "Siz neredeydiniz ya? Arabamı park ettim. Biraz yürüdüm işim vardı onu hallettim. Aracıma yürürken size rastladım" dedi.

14 Şubat hakkında konuşan Esmersoy, "Eşim işte çalışıyor. Bize her gün Sevgililer Günü... Özel bir şey yok. Bu sabah tatlı bir şekilde kutladık. Yarın sabah da benim seyahatim olacak iş için... Belki havaalanına götürür beni" diyerek güldü.