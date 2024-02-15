Hande Erçel aşka geldi! Hakan Sabancı ile birlikte olan pozlarını peş peşe yayınladı

YALNIZ KALP Merve Boluğur, son olarak katıldığı bir programda, "Kendimi ilişkiye adıyorum. Bıraksan ayağını bile yıkarım" demişti. Boluğur, 14 Şubat'ı da yalnız geçirdi. Sevgililer Günü'nde kendisini paylaşan Merve Boluğur, "Sevgililer günümüz kutlu olsun" notunu paylaştı.

PARİS ÇIKARMASI! Geçtiğimiz yaz Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özge Gürel, eşiyle yeni karelerini paylaştı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü eşi Çayoğlu ile Fransa'da geçiren Gürel, karelerine "Paris'te bugün" notunu düştü.





ZEYNEP'İN RUTİNİ!

Zeynep Bastık, sosyal medyadan güzellik sırlarını paylaştı. Bir takipçisi, şarkıcıya "Cildin için özel bir rutinin var mı, çok sağlıklı duruyor" diye sordu. Şarkıcı soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum."

TİYATRO GÜNÜ!

Pelin Akil, geçtiğimiz gün yakın dostu oyuncu Nilay Cafer ile birlikte Gayrettepe'deydi. Bir mekanda yemek yiyip kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçiren ikili, restoran çıkışı muhabirleri karşılarında görünce kahkahalara boğuldu. "Amadeus" adlı tiyatro oyununu izlemeye geldiklerini söyleyen ikili, hızlı adımlarla tiyatronun yolunu tuttu.

YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Dursun, geçtiğimiz gün eşi Yasemin Dursun ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren çift, şık tarzları ile de ilgi odağı oldu.