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Hande Erçel aşka geldi! Hakan Sabancı ile birlikte olan pozlarını peş peşe yayınladı

Hande Erçel, biricik aşkı Hakan Sabancı’yla birlikte aşk pozlarını 14 Şubat’ta yayınladı. Erçel’in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. İşte sizler için derlediğimiz 15 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Hande Erçel aşka geldi! Hakan Sabancı ile birlikte olan pozlarını peş peşe yayınladı

Cemiyet hayatında büyük ses getiren Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisi, gündemden düşmüyor. Aşkı Hakan Sabancı'da bulan her fırsatta sevgilisiyle tatile çıkan Hande Erçel, "Sevgililer" Günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sosyetik sevgilisine olan aşkını Instagram hesabından haykıran Erçel, gündem oldu. Evlenip sosyeteye hızlı bir giriş yapacağı konuşulan Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile olan karelerini paylaşıp, "Benim aşkım" notunu düştü.



SEZAİ'NİN HAYATI TEHLİKEDE!
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Sezai'nin verdiği hayat mücadelesi Güzide ve İpek'i çarpıcı bir yüzleşmeye sürükler. Güzel haberler alan Ümit ve Yeşim işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar. Tarık'a karşı kozunu kaybeden Yeşim, kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur.
Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir. Bu sırada hayatına giren eski bir arkadaş ona beklenmedik bir sürpriz yapacaktır. Oylum ise Kahraman ile huzuru yakalamışken, Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar. Güzide oğlunu bulmak için yeniden cesaretlenir. Ancak geçmişi deşen tek kişi o değildir. Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir...



YALNIZ KALP
Merve Boluğur, son olarak katıldığı bir programda, "Kendimi ilişkiye adıyorum. Bıraksan ayağını bile yıkarım" demişti. Boluğur, 14 Şubat'ı da yalnız geçirdi. Sevgililer Günü'nde kendisini paylaşan Merve Boluğur, "Sevgililer günümüz kutlu olsun" notunu paylaştı.



PARİS ÇIKARMASI!
Geçtiğimiz yaz Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özge Gürel, eşiyle yeni karelerini paylaştı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü eşi Çayoğlu ile Fransa'da geçiren Gürel, karelerine "Paris'te bugün" notunu düştü.



ZEYNEP'İN RUTİNİ!
Zeynep Bastık, sosyal medyadan güzellik sırlarını paylaştı. Bir takipçisi, şarkıcıya "Cildin için özel bir rutinin var mı, çok sağlıklı duruyor" diye sordu. Şarkıcı soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum."

TİYATRO GÜNÜ!
Pelin Akil, geçtiğimiz gün yakın dostu oyuncu Nilay Cafer ile birlikte Gayrettepe'deydi. Bir mekanda yemek yiyip kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçiren ikili, restoran çıkışı muhabirleri karşılarında görünce kahkahalara boğuldu. "Amadeus" adlı tiyatro oyununu izlemeye geldiklerini söyleyen ikili, hızlı adımlarla tiyatronun yolunu tuttu.

YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Dursun, geçtiğimiz gün eşi Yasemin Dursun ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren çift, şık tarzları ile de ilgi odağı oldu.


GERİ DÖNDÜ!
Elif Karlı, 5 yıl aradan sonra 'Adaletsiz Seçim'le geri döndü. Başarılı yorumcu, 2008 yılında Deniz Seki'nin seslendirdiği şarkıyı, 16 sene sonra yeniden yorumladı. Sözleri Gökhan Şahin'e, müziği Hüsnü Şenlendirici'ye ait olan şarkının yeniden düzenlemesini İlker Yeter yaptı. Şarkı, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

UYUMLU ÇİFT
Burcu Kara, geçtiğimiz gün yönetmen eşi Fırat Parlak ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Eksiklerini almaya AVM'ye geldiklerini belirten Kara, "Yarın set günü diyebiliriz, fırsat bulunca hemen eksiklerimizi almak ve alışveriş yapmaya geldik" açıklamasında bulundu. Çiftin, şık ve uyumlu hali ise dikkatlerden kaçmadı.

DİNLENME MODUNA GEÇECEĞİM
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Maslak'taydı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, vitrinleri inceleyerek alışveriş yaptı. Hamilelik sürecinde "Kuruluş Osman" dizisinde devam eden Atiksoy, "Şu an sette pek zorlanmıyorum ama ilerleyen günlerde maalesef dinlenme moduna geçeceğim" dedi.

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