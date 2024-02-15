Bunlar nasıl paralar | Demet Özdemir’in ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Hem oynadığı dizi ve filmlerden hem de ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan hatrı sayılır bir para kazanan Demet Özdemir, her ne kadar çok kazansa da çok da harcıyor.
Hem oynadığı dizi ve filmlerden hem de ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan hatrı sayılır bir para kazanan Demet Özdemir, her ne kadar çok kazansa da çok da harcıyor.
Kazandığı paranın büyük bir kısmını gayrimenkule yatıran güzel oyuncu, tarzına da bir hayli para sayıyor. Her giydiği ile gündem olan güzel oyuncu, çoğu kadına da ilham kaynağı oluyor.
Demet Özdemir, son olarak Instagram sayfasından paylaştığı bir selfie ile gündeme geldi. Ancak bu sefer dikkat çeken şey sadece güzelliği değil, giydiği ceketin fiyatı da oldu.
Güzel oyuncunun ünlü bir markaya ait ceketi tam 100 bin TL değerindeydi. Özdemir'in bu yüksek fiyatlı tercihi, moda tutkunları arasında büyük tartışma konusu oldu. Takipçileri ise oyuncunun tarzına hayran kaldı ancak ceketin fiyatı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.