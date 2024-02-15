PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bunlar nasıl paralar | Demet Özdemir'in ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Bir cekete yaklaşık 100 bin TL veren Demet Özdemir, sosyal medyayı salladı. Özdemir, tarzıyla beğenilse de harcadığı parayla da eleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:03
Bunlar nasıl paralar | Demet Özdemir’in ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Hem oynadığı dizi ve filmlerden hem de ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan hatrı sayılır bir para kazanan Demet Özdemir, her ne kadar çok kazansa da çok da harcıyor.

Kazandığı paranın büyük bir kısmını gayrimenkule yatıran güzel oyuncu, tarzına da bir hayli para sayıyor. Her giydiği ile gündem olan güzel oyuncu, çoğu kadına da ilham kaynağı oluyor.

Demet Özdemir, son olarak Instagram sayfasından paylaştığı bir selfie ile gündeme geldi. Ancak bu sefer dikkat çeken şey sadece güzelliği değil, giydiği ceketin fiyatı da oldu.

Güzel oyuncunun ünlü bir markaya ait ceketi tam 100 bin TL değerindeydi. Özdemir'in bu yüksek fiyatlı tercihi, moda tutkunları arasında büyük tartışma konusu oldu. Takipçileri ise oyuncunun tarzına hayran kaldı ancak ceketin fiyatı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahu’ya Refah uyarısı
ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler | Halk TV’nin maskesi düştü
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP’ye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Yine tehditler savurdu
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki
SON DAKİKA