“Kendi güzel de üstündeki olmamış” | Tuba Büyüküstün’ün transparan mini elbisesi geçer not alamadı

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ü uzun yıllar sonra bir araya getiren ve dijital bir platformda yayınlanacak olan "Yarın Yokmuş Gibi" adlı dizinin galası önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşti.
Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ü uzun yıllar sonra bir araya getiren ve dijital bir platformda yayınlanacak olan "Yarın Yokmuş Gibi" adlı dizinin galası önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşti.
YALNIZ BIRAKMADILAR!
Fırat Tanış, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, İbrahim Selim, Birce Akalay, Murat Boz, Rıza Kocaoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi isimler oyuncu arkadaşlarını bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyüküstün ve Ergenç "Birbirimizle tekrar tanıştık, yeni tanıştık gibi oldu" diyerek heyecanlarını dile getirdi.
MUTLULUK 'DOĞA'SI
Doğa Rutkay, önceki gün Kuruçeşme'de bir davete katıldı. Yaklaşık 1 yıl önce Urla'ya yerleşen Rutkay, "Çoğu akrabam oralı, yabancı olmadığımız bir yer ve çocukluğumuz orada geçti. Ufak bir yerimiz vardı, evimizi yaptık ve açıkçası gitmek istedim. Ben eski kafalı bir insanım. Bağ, bahçe, toprak, yeşillik, tavuk falan o düzene geri dönmek ve çocuklarımın da bunu yaşamasını istedim. Ben bağ bahçe işlerine girmiyorum, o kısmı ile eşim ilgileniyor ve çocuklar da çok şey öğreniyor" dedi.
AKREP MESAJI!
Şevval Sam, önceki gün arkadaşı Melisa Doğu'nun doğum gününe katıldı. Akrep şeklindeki kolyesinin anlamını soran gazetecilere Sam, "Özel bir mesaj içermiyor, akrep burcu olduğum için takıyorum. Zaten dünyada en çok korkulacak olan canlı insanoğlu, hiçbir canlı insanoğlu kadar kötülük düşünmez" dedi.
SÜRPRİZLERİM VAR!
Sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de bir balıkçıya girerken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Avşar kızı, "Her şey yolunda... YouTube çekiminden çıktık. Ekip arkadaşlarımla birlikte yemeğe geldim. Programa gelen tepkiler çok güzel ve oldukça beğenildi. Sürpriz konuklarla program devam edecek" diyerek mekana giriş yaptı.