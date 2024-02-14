“Kendi güzel de üstündeki olmamış” | Tuba Büyüküstün’ün transparan mini elbisesi geçer not alamadı

MUTLULUK 'DOĞA'SI

Doğa Rutkay, önceki gün Kuruçeşme'de bir davete katıldı. Yaklaşık 1 yıl önce Urla'ya yerleşen Rutkay, "Çoğu akrabam oralı, yabancı olmadığımız bir yer ve çocukluğumuz orada geçti. Ufak bir yerimiz vardı, evimizi yaptık ve açıkçası gitmek istedim. Ben eski kafalı bir insanım. Bağ, bahçe, toprak, yeşillik, tavuk falan o düzene geri dönmek ve çocuklarımın da bunu yaşamasını istedim. Ben bağ bahçe işlerine girmiyorum, o kısmı ile eşim ilgileniyor ve çocuklar da çok şey öğreniyor" dedi.