Afra Saraçoğlu paraya para demiyor! Son reklam filminden 10 milyon TL aldığı konuşuluyor

Oyunculuğu, aşk hayatı ve çarpıcı güzelliği ile gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu , ünlü markaları da peşinden koşturmaya devam ediyor.

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansının yanı sıra reklam sektörünün de gözdesi haline gelen güzel oyuncu, 2024 yılında da adından oldukça söz ettiriyor. Bu yıl içinde üçüncü reklam anlaşmasını imzalayan güzel oyuncu, bir çikolata markasının yeni yüzü seçildi.

Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam sektöründe de büyük ilgi gördü. Geçen yıl bir kozmetik markası ile yaptığı anlaşma bu Şubat ayında sona eren oyuncu, bu yıl içinde bir giyim ve bir şampuan markasıyla daha iki büyük reklam anlaşması yaptı.