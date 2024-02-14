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Afra Saraçoğlu paraya para demiyor! Son reklam filminden 10 milyon TL aldığı konuşuluyor

Afra Saraçoğlu, paraya para demiyor. Ekranların gözdesi olan güzel oyuncu bu yılki üçüncü reklam anlaşmasına imza attı. Saraçoğlu'nun son reklam filminden 10 milyon TL aldığı konuşuluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:02
Afra Saraçoğlu paraya para demiyor! Son reklam filminden 10 milyon TL aldığı konuşuluyor

Oyunculuğu, aşk hayatı ve çarpıcı güzelliği ile gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, ünlü markaları da peşinden koşturmaya devam ediyor.

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansının yanı sıra reklam sektörünün de gözdesi haline gelen güzel oyuncu, 2024 yılında da adından oldukça söz ettiriyor. Bu yıl içinde üçüncü reklam anlaşmasını imzalayan güzel oyuncu, bir çikolata markasının yeni yüzü seçildi.

Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam sektöründe de büyük ilgi gördü. Geçen yıl bir kozmetik markası ile yaptığı anlaşma bu Şubat ayında sona eren oyuncu, bu yıl içinde bir giyim ve bir şampuan markasıyla daha iki büyük reklam anlaşması yaptı.

MİLYONLAR KAZANIYOR!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu, son olarak da ünlü bir çikolata markasının yüzü oldu. Saraçoğlu'nun yeni reklam filmi için iki hafta önce çekimler tamamlandı. Reklam filminin çok yakında ekranlarda olması bekleniyor. Öte yandan Saraçoğlu'nun son reklam filminden 10 milyon TL aldığı konuşuluyor.

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