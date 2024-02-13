Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli için moral gecesi! Ünlüler akın etti: Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman...

Sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlünün katıldığı gecede Zara'nın sahnesine; Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Selen Görgüzel, Ferman Toprak, İsmail Özkan ve Didem Kınalı gibi isimler Tanyeli'ye moral vermek amacıyla konuk oldu.