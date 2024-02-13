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Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli için moral gecesi! Ünlüler akın etti: Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman...

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli için, Maslak'ta moral gecesi düzenledi. Müzayedenin de düzenlendiği gecede 500 bin TL değerinde satış yapılarak katkıda bulunuldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli için moral gecesi! Ünlüler akın etti: Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman...

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli için, Maslak'ta moral gecesi düzenledi.

Sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlünün katıldığı gecede Zara'nın sahnesine; Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Selen Görgüzel, Ferman Toprak, İsmail Özkan ve Didem Kınalı gibi isimler Tanyeli'ye moral vermek amacıyla konuk oldu.

Tanyeli, sahnede 52. yaşını yakın dostları ile birlikte kutladı. Tanyeli'nin, doğum günü pastasını kestikten sonra konuşma yaparken gözleri doldu.

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