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Tartışma alevlendi | Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem: "Evimi mahvetti' demek az kalır"

Pucca’nın kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Jale Tuncer’e destek veren Tuba Ünsal, “Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı. Yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti. "‘Evimi mahvetti' demek az kalır" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:02
Tartışma alevlendi | Tuba Ünsal’dan eski kiracısı Pucca’ya sitem: Evimi mahvetti’ demek az kalır

'Pucca' ismiyle tanınan Selen Pınar Işık ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olmuştu. İki buçuk yıldır Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Tuncer, Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından 'Pucca'nın eski ev sahibi olduğunu söyleyen Tuba Ünsal da Instagram hesabından Tuncer'e destek veren bir paylaşım yaptı.

AYNISINI BANA DA YAPTI!
Ünsal, "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. 'Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/ Pınar... Evimi mahvetti demek az kalır sanırım, yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim..." dedi.

"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"
Ünsal'ın iddialarına Pucca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Pucca, paylaşımında şunları ifade etti: "Yıllarca oturmuşum yalanını geçtim, zaten o evde hamile kaldım, son 3 ayında da taşındım. Çıkacağımız tarihi de söyledik. Kendisi bizden sözleşme bitimine kadarını istedi. Depozito sayıldı. Çıkma nedenimiz de ev rutubet içindeydi. Bir de madem bu kadar muzdariptiniz o halde yasal hakkınızı kullansaydınız. Çünkü ben yasal haklarımı hepinize karşı sonuna kadar kullanacağım emin olun!"

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