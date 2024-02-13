Tartışma alevlendi | Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem: "Evimi mahvetti' demek az kalır"

'Pucca' ismiyle tanınan Selen Pınar Işık ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olmuştu. İki buçuk yıldır Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Tuncer, Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.
Tüm bu yaşananların ardından 'Pucca'nın eski ev sahibi olduğunu söyleyen Tuba Ünsal da Instagram hesabından Tuncer'e destek veren bir paylaşım yaptı.
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Ünsal, "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. 'Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/ Pınar... Evimi mahvetti demek az kalır sanırım, yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim..." dedi.