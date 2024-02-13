Tartışma alevlendi | Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem: "Evimi mahvetti' demek az kalır"

"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Ünsal'ın iddialarına Pucca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Pucca, paylaşımında şunları ifade etti: "Yıllarca oturmuşum yalanını geçtim, zaten o evde hamile kaldım, son 3 ayında da taşındım. Çıkacağımız tarihi de söyledik. Kendisi bizden sözleşme bitimine kadarını istedi. Depozito sayıldı. Çıkma nedenimiz de ev rutubet içindeydi. Bir de madem bu kadar muzdariptiniz o halde yasal hakkınızı kullansaydınız. Çünkü ben yasal haklarımı hepinize karşı sonuna kadar kullanacağım emin olun!"

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