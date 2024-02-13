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Sokak ortasında kavga etmişlerdi! 11 yıllık eski aşıklar Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay, yeniden barıştı

Sokak ortasında kavga ederek ayrılan 11 yıllık eski aşıklar Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay, yeniden barıştı. “O defteri bir daha açmam” diyen Sponza, Kutluay’la buzları eritti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
Sokak ortasında kavga etmişlerdi! 11 yıllık eski aşıklar Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay, yeniden barıştı

İbrahim Kutluay, Edvina Sponza uğruna çocuklarının annesi Demet Şener'den boşanmıştı.

12 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile bu zamana kadar birçok kez ayrılıp barışmıştı. Her ayrılıkları olaylı olan ama her defasında aşkın kazandığı bu ilişki geçtiğimiz günlerde tamamen çıkmaza girmişti. Küs aşıklar geçtiğimiz günlerde Bebek'te karşı karşıya gelmiş, tüm semtin duyduğu bir tartışma yaşamıştı. Bütün bu olanların ardından Sponza, "Ben o defteri kapadım ve bir daha da açmamaya karar verdim" demişti.

KAÇACAK YER ARADILAR!
'Ayrılık' ve 'barışma' haberleriyle sıkça adlarından söz ettiren ikili, aylar sonra aralarındaki buzları yeniden eritti.

Kutlay Sponza, Bebek Parkı'nda köpeklerle oyun oynadı. İkilinin, basına görüntü vermemek için sabah 09.00'da köpek gezdirmeye çıksa da bu çabalarında başarılı olamadı. Basın mensuplarının kendilerini çektiğini fark eden çift, birbirlerinden uzaklaşmayı tercih etti.

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