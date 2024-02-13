Sokak ortasında kavga etmişlerdi! 11 yıllık eski aşıklar Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay, yeniden barıştı

12 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile bu zamana kadar birçok kez ayrılıp barışmıştı. Her ayrılıkları olaylı olan ama her defasında aşkın kazandığı bu ilişki geçtiğimiz günlerde tamamen çıkmaza girmişti. Küs aşıklar geçtiğimiz günlerde Bebek'te karşı karşıya gelmiş, tüm semtin duyduğu bir tartışma yaşamıştı. Bütün bu olanların ardından Sponza, "Ben o defteri kapadım ve bir daha da açmamaya karar verdim" demişti.