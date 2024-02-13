"Kendi öfkemden korkmaya başladım" | Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'den terapi açıklaması

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Özge Özpirinçci, YouTube'da yakın arkadaşı olan İbrahim Selim'in programına katıldı. Özpirinçci, dizi setinin karavanında uzaktan online telefon üzerinden terapi gördüğünü belirtti.

37 yaşındaki Özpirinçci, "Son 5 aydır düzenli terapi görüyorum. Haftada bir gidiyorum. Hatta bazen sette yemek arasına getiriyoruz ve karavanın kapısına bir yazı yapıştırıyorum 'terapideyim lütfen rahatsız etmeyin' diye" şeklinde konuştu.