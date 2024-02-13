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"Kendi öfkemden korkmaya başladım" | Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'den terapi açıklaması

Özge Özpirinçci, katıldığı bir YouTube programında 5 aydır öfke terapisi gördüğünü açıkladı. Özpirinçci, “Kendi öfkemden korkmaya başladım” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:02
Kendi öfkemden korkmaya başladım | Güzel oyuncu Özge Özpirinçci’den terapi açıklaması

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Özge Özpirinçci, YouTube'da yakın arkadaşı olan İbrahim Selim'in programına katıldı. Özpirinçci, dizi setinin karavanında uzaktan online telefon üzerinden terapi gördüğünü belirtti.

37 yaşındaki Özpirinçci, "Son 5 aydır düzenli terapi görüyorum. Haftada bir gidiyorum. Hatta bazen sette yemek arasına getiriyoruz ve karavanın kapısına bir yazı yapıştırıyorum 'terapideyim lütfen rahatsız etmeyin' diye" şeklinde konuştu.

"DOĞRU YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUM"
Ünlü oyuncu, aldığı terapi sonrası, "Ben kendi öfkemden korkmaya başladım. Çünkü onu tanımaya ve görmeye başladım. Şu anda onu doğru yönetmeye çalışıyorum" dedi.

Özpirinçci'nin kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le evliliğinden Mercan adında 2 yaşında bir kızı bulunuyor.

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