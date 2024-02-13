2 yıldır aşk yaşıyorlarmış! Yılmaz Erdoğan’ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı

özel hayatıyla gündeme geldi. Dilber ile günlerdir gündemde olan Erdoğan, yeni aşkı ortaya çıktı.
özel hayatıyla gündeme geldi. Dilber ile günlerdir gündemde olan Erdoğan, yeni aşkı ortaya çıktı.
Bircan Bali'nin iddiasına göre Erdoğan, manken Cansu Taşkın ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyor. Hatta ikili sık sık bir araya gelip yıllardır gizli gizli görüşüyor.
25 YAŞ FARK VAR!
Öte yandan aşk haberi sonrası sosyal medyada da, "Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu" yorumları yapıldı.
Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'dan küçük olması dikkatlerden kaçmadı. 31 yaşındaki Taşkın ile 56 yaşındaki Erdoğan arasında 25 yaş fark bulunuyor.