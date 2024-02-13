2 yıldır aşk yaşıyorlarmış! Yılmaz Erdoğan’ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı

özel hayatıyla gündeme geldi. Dilber ile günlerdir gündemde olan Erdoğan, yeni aşkı ortaya çıktı.

Bircan Bali'nin iddiasına göre Erdoğan, manken Cansu Taşkın ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyor. Hatta ikili sık sık bir araya gelip yıllardır gizli gizli görüşüyor.