Araya güvenlik girdi | Melisa Döngel ile sunucu Sedef Bekiroğlu arasında kavga! Nedeni Barış Alper Yılmaz mı?

Son günlerin gözde futbolculardan Barış Alper Yılmaz'a magazinsel malzeme olmamasını ve kariyerine odaklanmasını tavsiye ediyorum. Eğer magazinsel aşklar yaşamaya başlarsa futboldan çok aşk haberleri konuşulursa işte sonu bir zamanların gözde isimleri Batuhan Karadeniz ve Sergen Yalçın gibi olur diyorum. Yani bu aşktan "DÖNGEL" Barış…

LONDRA'DA OTEL AÇIYOR!

Yıllardır sahnelerden kazandığını ticarete yatıran ve istihdam yaratan popçu Murat Dalkılıç, en son Suadiye'de "Lineup" İsimli canlı müzik mekanı açmıştı. Ünlü popçu, duyduğuma göre Londra'da otel işine girmiş. Burada bulunan bir binayı satın alan ve otel'e çevirmek için kolları sıvayan Murat Dalkılıç, hem İstanbul'daki işlerine devam ediyormuş hem de Londra'daki müzik stüdyosunda yeni şarkı hazırlıyormuş. Otelin inşaatı ile de bizzat ilgileniyormuş. Yani anlayacağız Murat Dalkılıç şu sıralar İstanbul- Londra arası mekik dokuyormuş…



TİYATROKARE NİŞANTAŞI'NA GERİ GELİYOR

YILLARDIR Kapalı gişe oynanan 'Ahududu', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Veda' ve repertuara yeni alınan 'Annem Hep Derdi Ki' oyunlarını seyircileriyle buluşturan 'Tiyatrokare' Feyziye Mektepleri Vakfı ile özel bir birlikteliğe adım attı. Tiyatrokare oyunları bundan böyle haftasonları düzenli olarak FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi Muvaffak Benderli Salonu'nda seyirciyle buluşacak. Tiyatrokare Yönetmeni Nedim Saban ve Tiyatrokare'nin usta isimleri Suna Keskin, Nevra Serezli, Melek Baykal'ın yanısıra, Aziz Sarvan, Renan Bilek, Ayşe Erbulak, Tuğrul Arsever, Ecmel İs gibi kıdemli isimlerin yer aldığı oyunu kaçırmayın derim… TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN