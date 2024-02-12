PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Araya güvenlik girdi | Melisa Döngel ile sunucu Sedef Bekiroğlu arasında kavga! Nedeni Barış Alper Yılmaz mı?

Melisa Döngel, gittiği kafede sunucu Sedef Bekiroğlu ile kavga etti. Gözler yeni tanıştığı Barış Alper Yılmaz’a çevrildi. Arkadaşları futbolcuya mesaj gönderdi: Kariyer'in için Melisa'dan uzak dur.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:05
Araya güvenlik girdi | Melisa Döngel ile sunucu Sedef Bekiroğlu arasında kavga! Nedeni Barış Alper Yılmaz mı?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen güzel oyuncu Melisa Döngel'in adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı.

Arkadaşları vasıtası ile tanışan ve kısa sürede ilişkiye başladıkları konuşulan Melisa Döngel ile Barış Alper Yılmaz'ın ilişkilerinin daha tanışma aşamasında olduğunu duymuştum. Fakat geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bulunan önemli bir mekanda Melisa Döngel ile sunucu Sedef Bekiroğlu tartışmışlar.

GÜVENLİK AYIRDI
Hem de ne tartışma. Mekanda bulunan arkadaşları ve güvenlikler bu iki ismi zor sakinleştirmişler. Tabii kavganın nedeni Barış Alper Yılmaz olarak lanse edilse de ben öyle olmadığını ikilinin arasında eski bir husumet olduğunu duydum.

Son günlerin gözde futbolculardan Barış Alper Yılmaz'a magazinsel malzeme olmamasını ve kariyerine odaklanmasını tavsiye ediyorum. Eğer magazinsel aşklar yaşamaya başlarsa futboldan çok aşk haberleri konuşulursa işte sonu bir zamanların gözde isimleri Batuhan Karadeniz ve Sergen Yalçın gibi olur diyorum. Yani bu aşktan "DÖNGEL" Barış…

LONDRA'DA OTEL AÇIYOR!
Yıllardır sahnelerden kazandığını ticarete yatıran ve istihdam yaratan popçu Murat Dalkılıç, en son Suadiye'de "Lineup" İsimli canlı müzik mekanı açmıştı. Ünlü popçu, duyduğuma göre Londra'da otel işine girmiş. Burada bulunan bir binayı satın alan ve otel'e çevirmek için kolları sıvayan Murat Dalkılıç, hem İstanbul'daki işlerine devam ediyormuş hem de Londra'daki müzik stüdyosunda yeni şarkı hazırlıyormuş. Otelin inşaatı ile de bizzat ilgileniyormuş. Yani anlayacağız Murat Dalkılıç şu sıralar İstanbul- Londra arası mekik dokuyormuş…


TİYATROKARE NİŞANTAŞI'NA GERİ GELİYOR
YILLARDIR Kapalı gişe oynanan 'Ahududu', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Veda' ve repertuara yeni alınan 'Annem Hep Derdi Ki' oyunlarını seyircileriyle buluşturan 'Tiyatrokare' Feyziye Mektepleri Vakfı ile özel bir birlikteliğe adım attı. Tiyatrokare oyunları bundan böyle haftasonları düzenli olarak FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi Muvaffak Benderli Salonu'nda seyirciyle buluşacak. Tiyatrokare Yönetmeni Nedim Saban ve Tiyatrokare'nin usta isimleri Suna Keskin, Nevra Serezli, Melek Baykal'ın yanısıra, Aziz Sarvan, Renan Bilek, Ayşe Erbulak, Tuğrul Arsever, Ecmel İs gibi kıdemli isimlerin yer aldığı oyunu kaçırmayın derim…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
Türk Telekom
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
CHP’li Yılmaz Büyükerşen hadsiz sözlerle Osmanlı Devleti’ni hedef aldı! Nebi Hatipoğlu’ndan sert tepki: Kadınlar canımız, Osmanlı Atamızdır
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
Fenerbahçe gerilimli maçta zirveyi kaptırdı!
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
SON DAKİKA