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Fırat Tanış'tan anlamlı proje: "Gelin Tanış Olalım" için anlamlı bir özel gösteri gerçekleştirdi! Deprem bölgesini unutmadılar

Fırat Tanış, 8 yıldır oynadığı müzikal oyun "Gelin Tanış Olalım" için anlamlı bir özel gösteri gerçekleştirdi. 500'üncü kez sahneye çıkan sanatçı, gösterinin tüm gelirini deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere UNICEF'e bağışlandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Fırat Tanış’tan anlamlı proje: Gelin Tanış Olalım için anlamlı bir özel gösteri gerçekleştirdi! Deprem bölgesini unutmadılar

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 8 yıldır oynadığı müzikal oyun "Gelin Tanış Olalım" için anlamlı bir özel gösteri gerçekleştirdi. Özel tiyatrolarda uzun süredir kırılmamış rekor olan 500. kez sahneye çıkan oyununu, deprem bölgesine gidecek yardımlarla anlamlandırdı. 5. dalyasını yapan performansının tüm gelirini deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere UNICEF'e bağışlandı.

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Sanat camiasından da özel gösterime ilgi bir hayli fazlaydı. Bu özel etkinliğe, Gökçe Bahadır, Onur Saylak, Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Şenolsun, Hatice Aslan, Tamer Levent, Necip Memili, Ülkü Hilal Çiftçi, Çağan Efe Ak, Ali Gözüşirin, Şebnem Hassanisoughi ve Ezgi Gör gibi birçok isim katıldı.

Sahne performansının ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Tanış, "Deprem bölgesini unutmamak adına birçok şey düşündük... 500. oyunun tüm gelirini bu konuda faydalandırmak istedik. Unicef'e de bizim yanımızda oldukları ve desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.

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