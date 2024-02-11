Fırat Tanış'tan anlamlı proje: "Gelin Tanış Olalım" için anlamlı bir özel gösteri gerçekleştirdi! Deprem bölgesini unutmadılar

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 8 yıldır oynadığı müzikal oyun "Gelin Tanış Olalım" için anlamlı bir özel gösteri gerçekleştirdi. Özel tiyatrolarda uzun süredir kırılmamış rekor olan 500. kez sahneye çıkan oyununu, deprem bölgesine gidecek yardımlarla anlamlandırdı. 5. dalyasını yapan performansının tüm gelirini deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere UNICEF'e bağışlandı.

ÜNLÜ AKINI!

Sanat camiasından da özel gösterime ilgi bir hayli fazlaydı. Bu özel etkinliğe, Gökçe Bahadır, Onur Saylak, Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Şenolsun, Hatice Aslan, Tamer Levent, Necip Memili, Ülkü Hilal Çiftçi, Çağan Efe Ak, Ali Gözüşirin, Şebnem Hassanisoughi ve Ezgi Gör gibi birçok isim katıldı.