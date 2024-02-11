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Çağatay Ulusoy ile barışan Duygu Sarışın 14 Şubat Sevgililer Günü sorusunu duyunca kaçarak uzaklaştı

Geçtiğimiz yıl uzun süreli ilişkilerine son veren oyuncu Çağatay Ulusoy’la Duygu Sarışın barıştı. Sarışın, "14 Şubat Sevgililer Günü" hakkında soru soran gazetecileri geçiştirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Çağatay Ulusoy ile barışan Duygu Sarışın 14 Şubat Sevgililer Günü sorusunu duyunca kaçarak uzaklaştı

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın geçtiğimiz yıl uzun süreli ilişkilerine son vermişti. Fakat Ulusoy, eski kız arkadaşı Sarışın'ı sosyal medyadan tekrar takibe almıştı.

Sarışın da ünlü oyuncunun takibine olumlu karşılık vermişti. Çağatay Ulusoy ile barıştığı konuşulan güzel oyuncu Duygu Sarışın, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir gösteriye katıldı.

Sarışın, muhabirlerin, "14 Şubat planınız var mı?" sorusuna "Sizin var mı?" diyerek oradan kaçarak uzaklaştı.

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