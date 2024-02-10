Gökhan Alkan erkeklerin son dönemde yaptırdıkları estetikler hakkında konuştu!

Gökhan Alkan, önceki gece Etiler'deydi. Aracının içinde görüntülenen Alkan, para çektiğini söyledi.
Gökhan Alkan, önceki gece Etiler'deydi. Aracının içinde görüntülenen Alkan, para çektiğini söyledi.
Erkeklerin son dönemde yaptırdıkları estetikler hakkında konuşan Alkan, "Bende estetik yok. Herkesin kendi kararı bence... Yaptıracak olanlar da eğer oyuncuysa çok abartı olmamalı çünkü mimik kayıpları yaşanabiliyor. Erkeklerin estetiği bence saçtır. Ben saç bakımıma çok özen gösteririm. Tabii ki yüzüme maskeler vs. yapıyorum ama bu bakım için..." diye konuştu. Doğan Savaş
EKSİK GİDERDİ
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkaran ünlü isim, "Kendime vakit ayırmayı seviyorum. Evin bazı eksikleri vardı, öncelikle onları tamamladım" diyerek mağazaları gezmeye devam etti.
DOSTÇA KUTLAMA MERHUM
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, önceki akşam Cihangir'de 34. yaş gününü kutladı. Yakın arkadaşları ile bir araya gelen Şensoy, doğum günü kutlamasına erken başlayıp erken saatte bitirdi. Şensoy, "Bir yaş daha aldım. Dostlarımla beni sevenlerle bir arada olmanın keyfini yaşadım" dedi.
YAŞ GEÇİYOR!
Beyaz, önceki gün Bebeköy'deydi. 'O Ses Yılbaşı' programında Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğuna kendisinin sunucu olarak yer değiştirmeleri hakkında komedyen, "Fiyatta bir şey değişmedi. Acun'un yeri çok güzelmiş. Oraya oturup herkesi kapıştıracaksın sonra seyredeceksin" dedi. Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' programında sinirlenmesine Öztürk, "Artık yaşlar geçiyor" diyerek espri yaptı.
Aydın HAMZA
YAZ HASRETİ!
Demet Özdemir, son olarak yazdan kalma bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncu, bu defa "Yazı özledik" notunu düşerek paylaşım yaptı. Özdemir'in bu karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Özdemir, geçtiğimiz yazın neredeyse tamamını Yunanistan'da geçirmişti.
TARZ KADIN!
Projelerdeki performansı ile adından söz ettiren başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Ahsen Eroğlu, son olarak Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Beyaz pantolonu, deri ceketi ve atkısıyla cesur bir kombin yapan Eroğlu, üstüne giydiği yün hırkasının düğmelerini açık bıraktı.
BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği Afrika tatilinden kumsal fotoğraflarını paylaştı. Kobal, salıncak üzerinde poz verdi. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, beyaz elbise tercih etti. Son dönemde sosyal medyaya ağırlık veren ve paylaşımlarını sıklaştıran ünlü güzeli beğeni yağdı.
ŞEYMA UZAKLARA DALDI!
Şimdilerde sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, pencere önünde uzaklara daldığı bir videosunu paylaştı. Subaşı gönderisine, "Hayatı sorunsuz bir şekilde yaşamak için akıyorum. Rüya gibi ama gerçek" notunu düştü.
DÜNYAYA DÖNDÜM!
Yusuf Güney, önceki gün İstinye'deydi. Güzel havayı fırsat bilip alışverişe çıkan Güney, "Astral seyahatim bitti, dünyaya döndüm" dedi. Yoğun bir taşınma telaşı olduğunu söyleyen ünlü isim, "Türkiye'deki son haftam artık Londra'ya yerleşiyorum" şeklinde konuştu.
GEREKİRSE ESTETİK YAPTIRIRIM
Bülent Serttaş, geçtiğimiz gün gün Maslaktaydı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Serttaş, erkeklerin 'estetik' yaptırması ile ilgili düşüncelerini söyledi. Serttaş, "Sahnede sevenlerimize iyi gözükmek zorundayız. Şu an ihtiyaç duymuyorum ama gerekirse yaptırırım" dedi.
HEDİYE YARIŞI!
"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Orhan, hiç beklenmedik bir şekilde, Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur. Yasmin'in Tolga'ya aldığı sürpriz hediye, sadece onların değil, diğer çiftlerin de karşı karşıya gelmesine neden olurken, Ömer ile Sarp şaşırtıcı bir durumun içine çekilirler.
BÜYÜK ENDİŞE!
Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan umulmadık gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürürken, Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır.
BÜYÜK BAŞARI!
Ayfer Baş'ın sahibi olduğu marka önceki gün İstanbul'da düzenlenen bir fuara damga vurdu. Baş, marka elçisi Gurur Aydoğan ve Çekya güzeli Karolina Sury ile basın mensuplarının karşısına geçti. Abiye tasarımlarını dünyaya pazarladıklarını söyleyen Baş, "Marka olarak yıllardır özgün tasarımlar yapıyoruz. Müşterilerimiz yurt dışı ağırlıklı... Amerika, Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiyoruz" dedi.
SETTE EVLENME TEKLİFİ
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Ömer Asaf karakterine hayat veren Batuhan Sezer, set ekibinin de yardımıyla kız arkadaşı Ceylan Dizdar'a evlenme teklifinde bulundu. Konservatuar yıllarında başlayan arkadaşlıklarının dokuzuncu yılında evlilik yolunda ilk adımı atan Sezer, yolu birlikte yürümeye 'evet' yanıtını aldı.
24 YIL SONRA...
Reyhan Karaca, sözü ve müziği Eda ve Metin Özülkü'ye ait olan "Ne Halin Varsa Gör" ü, "Şimdi 90'lar 3" albümü için yeniden yorumladı. Karaca'nın, 2000 yılında yayınlanan üçüncü stüdyo albümü "Yaman Olacak"ta seslendirdiği "Ne Halin Varsa Gör" isimli şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.