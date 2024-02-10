Gökhan Alkan erkeklerin son dönemde yaptırdıkları estetikler hakkında konuştu!





ŞEYMA UZAKLARA DALDI!

Şimdilerde sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, pencere önünde uzaklara daldığı bir videosunu paylaştı. Subaşı gönderisine, "Hayatı sorunsuz bir şekilde yaşamak için akıyorum. Rüya gibi ama gerçek" notunu düştü.



DÜNYAYA DÖNDÜM!

Yusuf Güney, önceki gün İstinye'deydi. Güzel havayı fırsat bilip alışverişe çıkan Güney, "Astral seyahatim bitti, dünyaya döndüm" dedi. Yoğun bir taşınma telaşı olduğunu söyleyen ünlü isim, "Türkiye'deki son haftam artık Londra'ya yerleşiyorum" şeklinde konuştu.



GEREKİRSE ESTETİK YAPTIRIRIM

Bülent Serttaş, geçtiğimiz gün gün Maslaktaydı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Serttaş, erkeklerin 'estetik' yaptırması ile ilgili düşüncelerini söyledi. Serttaş, "Sahnede sevenlerimize iyi gözükmek zorundayız. Şu an ihtiyaç duymuyorum ama gerekirse yaptırırım" dedi.

HEDİYE YARIŞI!

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Orhan, hiç beklenmedik bir şekilde, Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur. Yasmin'in Tolga'ya aldığı sürpriz hediye, sadece onların değil, diğer çiftlerin de karşı karşıya gelmesine neden olurken, Ömer ile Sarp şaşırtıcı bir durumun içine çekilirler.

BÜYÜK ENDİŞE!

Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan umulmadık gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürürken, Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır.



BÜYÜK BAŞARI!

Ayfer Baş'ın sahibi olduğu marka önceki gün İstanbul'da düzenlenen bir fuara damga vurdu. Baş, marka elçisi Gurur Aydoğan ve Çekya güzeli Karolina Sury ile basın mensuplarının karşısına geçti. Abiye tasarımlarını dünyaya pazarladıklarını söyleyen Baş, "Marka olarak yıllardır özgün tasarımlar yapıyoruz. Müşterilerimiz yurt dışı ağırlıklı... Amerika, Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiyoruz" dedi.



SETTE EVLENME TEKLİFİ

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Ömer Asaf karakterine hayat veren Batuhan Sezer, set ekibinin de yardımıyla kız arkadaşı Ceylan Dizdar'a evlenme teklifinde bulundu. Konservatuar yıllarında başlayan arkadaşlıklarının dokuzuncu yılında evlilik yolunda ilk adımı atan Sezer, yolu birlikte yürümeye 'evet' yanıtını aldı.

24 YIL SONRA...

Reyhan Karaca, sözü ve müziği Eda ve Metin Özülkü'ye ait olan "Ne Halin Varsa Gör" ü, "Şimdi 90'lar 3" albümü için yeniden yorumladı. Karaca'nın, 2000 yılında yayınlanan üçüncü stüdyo albümü "Yaman Olacak"ta seslendirdiği "Ne Halin Varsa Gör" isimli şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.