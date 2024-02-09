Gülben Ergen bilinmeyenlerini itiraf etti: "İşim yüzünden psikoloğa gidiyorum"

Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Serhat Tekin'in programına konuk oldu. Ergen, "Yalnız yaşamaktan memnun musunuz? Bir omuz arıyorum demiştiniz" sorusuna, "Bir omuz aramaktan vazgeçtim çünkü ümidimi yitirdim. Artık aramıyorum. Bir omuz aramak konusunda çok şanslı ve akıllı değilim. Yalnız yaşamak, yanlış bir omuzda olmaktan daha iyidir diye düşünüyorum" cevabını verdi.

BENLİKTEN ÇIKARIM

Estetik hakkında da konuşan Ergen, "Estetik dikkatli kullanılması gereken bir şey. Mimiklerimi kaybedersem ben ben olmaktan çıkarım" şeklinde konuştu "Psikoloğa gidiyor musunuz?" sorusuna yanıtlayan Ergen, "Evet belirli dönemlerde gidiyorum. Bazen 3 ay üst üste gidiyorum, bazen ara veriyorum. Bazen de sene hiç gitmediğim oluyor. Yaptığım iş normal bir iş değil ve akıl sağlığını korumak gerekiyor. Mesela hayatımdaki tüm iniş çıkışlara rağmen, hiç antidepresan kullanmadım" ifadelerini kullandı.