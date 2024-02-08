Hamdi Alkan'dan Selen Görgüzel açıklaması! "Kanlı bıçaklı değiliz"



ANNESİ AMELİYAT OLDU!

Hakan Altun, önceki gece Yeniköy'de görüntülendi. Altun, annesi için Bodrum'dan İstanbul'a geldiklerini söyleyerek, "Ciddi bir operasyon geçirdi. Şimdilik sadece ameliyatının ciddi olduğunu söyleyebilirim. Durumu Allah'a şükür iyi... Daha da iyi olacak inşallah. Ben de süreç sonuçlanana kadar annemin yanında olacağım" dedi.

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