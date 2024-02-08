Hamdi Alkan'dan Selen Görgüzel açıklaması! "Kanlı bıçaklı değiliz"

Hamdi Alkan önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Hamdi Alkan önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Selen Görgüzel'le olaylı boşanmasının ardından şu sıralar özel hayatına kimseyi almadığı söyleyen Alkan, eski eşi ile aralarının kötü olmadığını anlatıp, "Kanlı bıçaklı bir durumumuz yok, herkes kendi yolunda ilerliyor.
Kalbim boş, kimseyi almıyorum oraya. Şu an aşk meşk işleri yok. Başka önceliklerim var. Kızlar büyüyor onların kariyeri için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
ANNESİ AMELİYAT OLDU!
Hakan Altun, önceki gece Yeniköy'de görüntülendi. Altun, annesi için Bodrum'dan İstanbul'a geldiklerini söyleyerek, "Ciddi bir operasyon geçirdi. Şimdilik sadece ameliyatının ciddi olduğunu söyleyebilirim. Durumu Allah'a şükür iyi... Daha da iyi olacak inşallah. Ben de süreç sonuçlanana kadar annemin yanında olacağım" dedi.