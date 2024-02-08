Eşini öpmelere doyamadı! 8 yıl önce evlenen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı

"MAŞALLAH SİZE"

Ünlü oyuncu, son paylaşımında ise kural bozdu. Kobal, uzun bir aranın ardından ilk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşımda bulundu. Kobal'ın hem eşiyle baş başa hem de kızlarıyla verdiği aile pozlarına "Sürprizli... Aile albümü" notunu ekledi. Ünlü çiftin aşk dolu pozlarını görenler ise "Körkütük aşıklar", "Çok yakışıyorlar", "Sonunda Kenan abiyi de gördük", "Maşallah size" yorumlarını yaptı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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