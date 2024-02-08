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Eşini öpmelere doyamadı! 8 yıl önce evlenen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı

8 yıl önce evlenen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı. Sarmaş dolaş fotoğraflar veren Kobal, “Körkütük aşıklar” dedirtti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:02
Eşini öpmelere doyamadı! 8 yıl önce evlenen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla tatil pozlarını ilk kez paylaştı

Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girmişti.

Ünlü çiftin bu evliliklerinden iki evladı dünyaya gelmişti. Çift çocuklarına, Lalin ve Leyla adını vermişti. Kızlarını kameralardan uzak büyüten Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçen günlerde ailece tatile çıktı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Kobal, tatil pozlarını sık sık Instagram sayfasında yayınladı.

"MAŞALLAH SİZE"
Ünlü oyuncu, son paylaşımında ise kural bozdu. Kobal, uzun bir aranın ardından ilk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşımda bulundu. Kobal'ın hem eşiyle baş başa hem de kızlarıyla verdiği aile pozlarına "Sürprizli... Aile albümü" notunu ekledi. Ünlü çiftin aşk dolu pozlarını görenler ise "Körkütük aşıklar", "Çok yakışıyorlar", "Sonunda Kenan abiyi de gördük", "Maşallah size" yorumlarını yaptı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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