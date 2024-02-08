Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Katar’da! Özel bir davete katılan çifte yoğun ilgi

Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yerinde durmuyor.

Markaları reklam anlaşmaları için peşinden koşturan Evcen ve Özçivit çifti, son olarak bir mobilya markasıyla 2 senelik anlaşma imzalamıştı. Reklam anlaşması için aldıkları ücretin ise 80 milyon TL olduğu konuşulmuştu. Sürekli reklam anlaşmaları için bir yerlere giden ünlü çift, bu kez soluğu Katar'da aldı.