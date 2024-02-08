Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Katar’da! Özel bir davete katılan çifte yoğun ilgi

Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yerinde durmuyor.
Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yerinde durmuyor.
Markaları reklam anlaşmaları için peşinden koşturan Evcen ve Özçivit çifti, son olarak bir mobilya markasıyla 2 senelik anlaşma imzalamıştı. Reklam anlaşması için aldıkları ücretin ise 80 milyon TL olduğu konuşulmuştu. Sürekli reklam anlaşmaları için bir yerlere giden ünlü çift, bu kez soluğu Katar'da aldı.
ELDE VAR AŞK!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, adeta Katar'a çıkarma yaptı. Ünlü çift, birlikte Katar'a giderek özel bir davete katıldı. Buradan yayınladıkları pozlarla ilgi toplayan çift, binlerce beğeni aldı. Evcen ve Özçivit'in kıyafeti bütün meraklı gözleri üzerine çekerken çift, el ele davetteki yerini aldı. Özellikle Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evcen ve Özçivit'e ilgi de bir hayli fazlaydı.
FAHRİYE EVCEN'İN KARAVAN KRİZİ
Öte yandan geçtiğimiz gün mobilya markasıyla reklam çekimlerine başlayan Evcen'in karavan krizi yaşadığı iddia edildi. Çekimler için lüks bir kulis hazırlanan Evcen'in, karavan istediği ve çekimlere öyle başladığı konuşuldu.