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Alişan ve Buse Varol çifti kızları Eliz'in 3. yaşını kutladı! "Benim minik kızım, sarı şekerim, inci tanem, pamuk ellim, iyi ki doğdun"

Alişan ve Buse Varol çifti kızları Eliz'in 3. yaşını "Barbie" temalı bir pasta ile kutladı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Alişan ve Buse Varol çifti kızları Eliz’in 3. yaşını kutladı! Benim minik kızım, sarı şekerim, inci tanem, pamuk ellim, iyi ki doğdun

Geçtiğimiz yıllarda evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin Burak ve Eliz adında çocukları olmuştu. Varol, önceki gün ailesiyle birlikte kızları Eliz'in 3. yaşını "Barbie" temalı bir pasta ile kutladı. Varol, "Benim minik kızım, sarı şekerim, inci tanem, pamuk ellim, iyi ki doğdun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.



KATMERCİ OLDU!
İstanbul Çengelköy'de bir katmercinin açılışına katılan Wilma Elles, tezgahın başına geçip Gaziantep'in meşhur tatlısını elleriyle yaptı. Elles, Onur Özsert ile katmer yapmanın püf noktalarını gösterdi. Kısa bir süre önce 3. bebeğini kucağına alan Elles, formda haliyle dikkat çekti. Elles, "Tatlı benim için vazgeçilmez. Neredeyse her öğünde tatlı yerim. Özellikle de katmere bayılırım" dedi.



14 ŞUBAT'IN 'SİMGE'Sİ!
"Aşkın Olayım" şarkısıyla gönüllere taht kuran Simge Sağın, konserlerinde giydiği iddialı kıyafetler ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Son olarak kırmızı iddialı elbisesiyle poz veren Sağın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne alacağını da not düşen Güzel şarkıcıya, "14 Şubat aşk kadını ile geçecek, o aşıklar ne kadar şanslılar" ve "Dünyanın en güzel kadını" gibi yorumlar geldi.



GÜZİDE'NİN HAYAL KIRIKLIĞI!
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir. Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir. Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler. Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.

GÜÇ KAYBEDİYOR!
Yeşim ve Ümit'i kurtarabilecek bulgulara sahip yeni bir yüz belirir. Herkesin geleceğini etkileyecek davada beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır. Tarık, Yeşim'in elindeki kozu yok etmek için bulduğu fırsatı kaçırmaz. Tarık'ın planlarından habersiz olan Yeşim kocasına karşı gücünü kaybetmeye başlayacaktır...



SÖZÜNDE DURUYOR!
Genç sanatçı Berkay Altunyay, "Gururum Kalmayacak"ı Ocak ayında müzikseverlerle buluşturmuştu. Daha önce duyulmamış bir Berkay Altunyay ile dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, sevenlerinden tam not almayı başardı. Altunyay, arayı açmadan ikinci şarkısı "Sana Söz"ü ise yarın dinleyicilerine sunacak.



GÜNEŞ DOĞUYOR!
Müzik dünyasının dev isimlerine şarkılar veren Murat Güneş, bu kez kendi single'ıyla adından söz ettirmeye geliyor. Güneş'in yeni şarkısı "Yıldızlar, Güneş ve Ay", tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi âşıklar şehri Paris'te, Tolga Doğruer yönetmenliğinde çekildi. Güneş çekimlerde Fransız model Kara Jones ile birlikte kamera karşısına geçti.



HASILAT REKORU!
7 yıl sonra beyazperdeye dönen serinin son filmi 'Kolpaçino 4', son 3 yılın en iyi açılışını yapan ve son 4 yılda 1,5 milyon barajını en hızlı geçen komedi filmi olma başarılarının ardından şimdi de hasılat rekoru kırdı. Film, 24 günde 1 milyon 698 bin 157 kişi tarafından izlenerek 203 milyon 101 bin 72 TL hasılat elde etti ve yılın en çok hasılat yapan komedi filmi oldu.



SÜRPRİZ ANLAŞMA!
Güzel oyuncu Selin Genç, İtalya'da dünyaca ünlü isimlerin yüzü olduğu takı markasının sahibi Giorgio Damiani ile bir araya geldi. Damiani, Genç ile görüşmelerini sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile duyurdu. Yakın zamanda üçüncü kez İtalya'ya giden Genç, dünyaca ünlü marka ile çalışmalarını yakında açıklamaya hazırlanıyor.

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