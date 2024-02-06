Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu!

Pitt ve Jolie, 2008'de birlikte satın aldıkları Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için birbirlerine dava açmıştı. Brad Pitt, Angelina Jolie'nin kendisine "zarar vermek" için şatoyu bir başkasına sattığına iddia etmiş ve Jolie'ye dava açmıştı.