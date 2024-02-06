Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu!

Bradd Pitt ile Angelina Jolie 2014'te evlilikte taçlandırdıkları birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı.
Bradd Pitt ile Angelina Jolie 2014'te evlilikte taçlandırdıkları birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı.
Pitt ve Jolie, 2008'de birlikte satın aldıkları Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için birbirlerine dava açmıştı. Brad Pitt, Angelina Jolie'nin kendisine "zarar vermek" için şatoyu bir başkasına sattığına iddia etmiş ve Jolie'ye dava açmıştı.
BRAD'İN ZAFERİ!
Fransa'daki şato ve dev bir araziye yayılan üzüm bağları konusundaki mahkeme savaşı yıllar sonra Brad Pitt'in zaferiyle sonuçlandı. Pitt, 5 yıl süren hukuk savaşının son ayağını da kazandı. Angelina Jolie'deki yüzde 10 hissesinin kontrolü Pitt'e geri verildi ve ABD'li oyuncu böylece yüzde 60 payla yeniden bu servet değerindeki arazilerin kontrolünü ele aldı.