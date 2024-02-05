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Kızlarının üzerine düşen mobilya nedeniyle firmaya "ayıplı mal" davası açmıştı: Ünlü şarkıcı Berkay olayın peşini bırakmayacak!

Berkay, geçtiğimiz aylarda aldığı bir mobilya kızının üzerine düşünce, şirkete dava açma kararı almıştı. Özlem Ada Şahin de o dönem sosyal medyadan birçok kez veryansın etmişti. Ünlü şarkıcı Berkay konuyla ilgili konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Kızlarının üzerine düşen mobilya nedeniyle firmaya ayıplı mal davası açmıştı: Ünlü şarkıcı Berkay olayın peşini bırakmayacak!

Berkay, önceki gece Maslak'ta sahnedeydi. Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Berkay, geçtiğimiz aylarda aldığı bir mobilya kızının üzerine düşünce, şirkete dava açma kararı almıştı.

Konuyla ilgili konuşan şarkıcı Berkay, "Dava hala devam ediyor. Biz de sonuçlanmasını bekliyoruz. Yakında çözülür diye düşünüyorum. Biz bu işin arkasındayız, takipteyiz" dedi.

İĞNEDEN KORKUYORUM!
Bir erkek şarkıcı olarak on dönemde erkek meslektaşlarının yaptığı estetikleri değerlendiren Berkay, "Ben yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum. Ben beceremiyorum, götürdüler birkaç kere ama benlik değil yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir ama ben yaş almaktan keyif alan birisiyim" diye konuştu.

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