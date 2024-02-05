Kızlarının üzerine düşen mobilya nedeniyle firmaya "ayıplı mal" davası açmıştı: Ünlü şarkıcı Berkay olayın peşini bırakmayacak!

Konuyla ilgili konuşan şarkıcı Berkay , "Dava hala devam ediyor. Biz de sonuçlanmasını bekliyoruz. Yakında çözülür diye düşünüyorum. Biz bu işin arkasındayız, takipteyiz" dedi.

İĞNEDEN KORKUYORUM!

Bir erkek şarkıcı olarak on dönemde erkek meslektaşlarının yaptığı estetikleri değerlendiren Berkay, "Ben yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum. Ben beceremiyorum, götürdüler birkaç kere ama benlik değil yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir ama ben yaş almaktan keyif alan birisiyim" diye konuştu.