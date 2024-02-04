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Sinan Akçıl, İngiltere’den Türkiye’ye baktı! 'Ülkemiz güçlendikçe Avrupalılar çıldırıyor'

Yazdığı müthiş sözlere yaptığı bestelerle hayat veren Sinan Akçıl, İngiltere’den Türkiye’ye baktı: Türkiye hızla büyüyor, güçleniyor bu da birilerini rahatsız ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Sinan Akçıl, İngiltere’den Türkiye’ye baktı! ’Ülkemiz güçlendikçe Avrupalılar çıldırıyor’

Sinan Akçıl, Londra'daki tatiline devam ediyor.

Akçıl, Londra'daki Türkiye Konsolosluğu önünden geçerken kapıda yer alan polis ekiplerine vurgu yaparak "Londra'da sadece Türk konsolosluğumuzun önünde polis koruması var, diğer tüm ülkelerin konsolosluk kapıları polis korumasız...

Sebebi en çok protestonun bize karşı olması, burada yaşayan teröristlerin biz güçlendikçe çıldırması... Ne güzel bir durum aslında" dedi. Akçıl, birçok konuda Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha iyi olduğunu söyledi.

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