Sinan Akçıl, İngiltere’den Türkiye’ye baktı! ’Ülkemiz güçlendikçe Avrupalılar çıldırıyor’

Akçıl, Londra'daki Türkiye Konsolosluğu önünden geçerken kapıda yer alan polis ekiplerine vurgu yaparak "Londra'da sadece Türk konsolosluğumuzun önünde polis koruması var, diğer tüm ülkelerin konsolosluk kapıları polis korumasız...

Sebebi en çok protestonun bize karşı olması, burada yaşayan teröristlerin biz güçlendikçe çıldırması... Ne güzel bir durum aslında" dedi. Akçıl, birçok konuda Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha iyi olduğunu söyledi.