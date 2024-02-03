Sri Lanka macerası! Ivana Sert, eşi Sezer Dermenci ile dünyayı gezmeye doyamıyor

Ivana Sert, ilk evliliğinden olan oğlu Ateş ve eşi Sezer Dermenci ile Sri Lanka'nın muazzam doğal zenginliklerinden biri olan fillerle unutulmaz anlar yaşadı. Sert, eşi ve oğluyla birlikte, devasa fillerle yakın temasta bulunarak onları yıkama şansını elde etti.
Macera dolu tatilde fil safarisi yapan aile, otantik semt pazarlarını keşfettiler ve yerel halkla iç içe geçen bir özel deneyim yaşadılar. Sri Lanka Büyükelçisi'nin özel davetlisi olan çift, ziyaretleri sırasında ülkenin meşhur sıcak misafirperverliğinin keyfini doyasıya çıkardılar.