Şeyma Subaşı çabuk unutuldu! Mısırlı eski eşi Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açtı

Subaşı ile yollarını ayıran iş insanı yeni ilişkisini ilan etti. Subaşı'yla yollarını ayırdıktan sonra hayatını sessiz sedasız yaşayan Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde bir mesajlaşmasını yayınlamıştı. Konuşmalardaki "Beni özledin mi?" ifadesi dikkat çeken Subaşı'nın eski eşi, yeni aşkını duyurdu. Alsaloussi, Instagram hesabından yeni aşkıyla samimi bir pozunu yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

CEO İLE ANILMIŞTI!

Şeyma Subaşı'nın da adı geçtiğimiz günlerde "Formula" E CEO'su ile anılmıştı. Hakkında çıkan aşk haberlerinin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, "Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri, 4 aydır belki de daha fazla zamandır kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim ve konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok. Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım" dedi.