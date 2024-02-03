Güzel oyuncu Cansu Dere estetik hakkında konuştu: "İnsan gibi görünmenin dışına çıktılar"

Cansu Dere, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Yeni bir işe başlayacağını söyleyen Dere, "Beni tanıyorsunuz artık. İlk anons eden ben olmak istemem, yavaş, yavaş duyarsınız. Hiçbir şey söylemeyeceğim" dedi.