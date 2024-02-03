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Güzel oyuncu Cansu Dere estetik hakkında konuştu: "İnsan gibi görünmenin dışına çıktılar"

Cansu Dere, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Güzel oyuncu Cansu Dere, estetiğe karşı olmadığını ama bazılarının çok abarttığını hatta insanlıktan çıktığını dile getirdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Şubat 2024 Güncelleme 03 Şubat 2024, 07:04
Güzel oyuncu Cansu Dere estetik hakkında konuştu: İnsan gibi görünmenin dışına çıktılar

Cansu Dere, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Yeni bir işe başlayacağını söyleyen Dere, "Beni tanıyorsunuz artık. İlk anons eden ben olmak istemem, yavaş, yavaş duyarsınız. Hiçbir şey söylemeyeceğim" dedi.

Dijital mecraya bir iş yapacağını söyleyen Dere, evini Avrupa yakasına taşıdığı haberlerini de yalanladı.

Evini taşıyamadığını belirten oyuncu, "Başka şeylerle meşgulüm" dedi. Oyuncuların estetik yaptırmasıyla alakalı da konuşan güzel oyuncu, "Kim nasıl istiyorsa onu yaptırsın. Ben çalışmadığım dönemlerde estetik yaptırıyorum. Çalışırken asla yaptırmıyorum çünkü mimik kullanan bir insanım" şeklinde konuştu.

"KONU BAŞKA YERE GİTTİ"
Estetiğin bazıları tarafından abartıldığını söyleyen Dere, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kadını Ukraynalı model Pokreshchuk'u kastederek, "Bir kadın gördüm ben kocaman elmacık kemikli... Yani konu başka yere gitti artık, insan gibi görünmenin dışına çıktı" açıklamasını yaptı.

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