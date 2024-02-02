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Can Yaman'dan ayrılan Diletta Leotta, Loris Karius'la evleniyor!

Can Yaman’ın eski sevgilisi İtalyan spiker Diletta Leotta, Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius ile evleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
Can Yaman’dan ayrılan Diletta Leotta, Loris Karius’la evleniyor!

Bir dönem kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, geçen yıl mart ayında hamile olduğunu açıklamıştı. İtalyan sunucu, önceki yıllarda Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius ile videosunu paylaşarak, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız" diyerek, bebek beklediklerini duyurmuştu.

"BİRAZ BEKLEDİM"
Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle konuşulan Karius ile Leotta, Aria ismini verdikleri oğullarına Ağustos ayında kavuşmuştu. Evlilik hazırlığına giren çiftten Leotta, henüz hamileyken aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından duyurdu ve ''Size bu haberi vermek için biraz bekledim'' notunu düştü.

ASKER YOLU GÖZLEYECEK!
Bengü Beker geçtiğimiz gece Suadiye'de sahne aldı. Beker'in sahnesine ünlü sanatçı Melek Mosso konuk oldu. İkili birlikte söyledikleri şarkılarla izleyenleri coşturdu. Mosso'ya arkadaşları eşlik ederken kocası da izleyenler arasındaydı. Mosso, bir ara askere gidecek kocasının yanına giderek "Yakında asker olacak kocam..." diyerek ona ithafen şarkı söyledi.

"ÇOCUKLARLA İLGİLENİYORUZ"
Ali Atay, önceki gün Etiler'deydi. Gazeteciler ile sohbet eden Atay, "Çocuklarla ilgileniyoruz, maşallah keyfimiz yerinde" dedi. Son dönemde tiyatroya ilginin artması hakkında da konuşan Atay, "İlgi çok güzel ama benim ilgilenmem için çok boş olmam lazım. Bir sene falan boş durmam gerekiyor. Tiyatronun da her zaman ilgili ve dolu durması gerekiyor" diye konuştu.
Aydın HAMZA

'BİR ANDA KİLO VERMEDİM'
Ata Demirer, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk oldu. Demirer, şunları söyledi: "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Düzgün beslendim ve spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2 buçuk yıl sürdü 30 kilo vermem."

MAHALLELİYLE KARŞI KARŞIYA!
Sevilen dizi Ateş Kuşları'nın yeni bölüm konusu şöyle; Ateş Kuşları, Barbar'ın nezarete atılmasıyla bir kere daha evlerini kaybetme korkusu yaşar. Ancak Seyfi'nin şantajına boyun eğmek yerine ona büyük bir oyun oynamaya kararlıdırlar. Onların mahalleden gitme ihtimalini öğrenen Reyhan ise annesinden habersiz Hacer, Mercan ve Gülayşe'yi güne davet eder. Tüm mahalleli kadınlarla birlikte güne katılan Mercan, Gülayşe ve Hacer ortama uyum sağlamak zorunda kalırken aslında Reyhan, Kara'ya büyük bir tuzak kurmuştur. Bu tuzak Kara'nın başını yakarken Ateş Kuşları'nı da bir kere daha mahalleliyle karşı karşıya getirecektir.

BABA-OĞUL GÜNÜ
Ekranların sevilen oyuncusu İsmail Demirci, önceki gün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Eşi Hande Soral'ın sette olduğu günü fırsat bilen babaoğul, birlikte geldikleri AVM'de alışveriş yaptı. Bir oyuncak mağazasına girerken görüntülenen Demirci ve oğlu Ali, daha sonra çocuk oyun alanlarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.

AŞKI TANIMLADI!
Ziynet Sali, yeni teklisi "İmkansız Bir Aşk Denir" ile müzikseverlerle buluştu. Yeni şarkısı ile ilgili konuşan Sali, "Çoğu insanın hayatında imkansız aşkları olmuştur. Aşk ve sevgi bizi ayakta tutan en güzel duygular. Aşk çok güçlü ama geçici bir duygu... Bence yoğun duygular imkansız olunca adı 'aşk' oluyor" sözleriyle aşkı tanımladı.

ZİRVENİN SAHİBİ!
Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 146. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,15 reyting ve %19,68 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,74 reyting ve %18,16 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

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