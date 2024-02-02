Brezilyalı Jessica'dan övgü dolu sözler! "Türkiye'ye hayranım"

Jessica May, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeyen güzel oyuncu, soruları yanıtladı. Uzun süredir Brezilya'da olan oyuncu, "Ben bayağıdır yoktum buralarda, yeni geldim. 40 dereceden İstanbul'a soğuk havasına geldim. Orda da tarlada çalıştım, anneme ve babama yardım ettim. Ben çocukluğumdan beri yapıyorum bunu" dedi.

Birçok oyuncu ve sanatçının yurt dışına çıkma ve orada yaşama isteğinin aksine Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören May, "Gerçekten ben mankenliğe başladığımda yurt dışı hevesim çok vardı. Türkiye'yi hiç düşünmemiştim ama şimdi burası benim ikinci vatanım... Brezilya benim ilk vatanım ama burayı ben çok sevdim. Çok sıcak kanlı insanlar var burada, kültürü, insanları, sokakları ve her şeyiyle çok seviyorum Türkiye'yi... Evet Brezilyalılar da sıcak kanlılar ama burada çok bambaşka bir hayat var. Türkiye beni sahiplendi ve bir kızı olarak gördü. Ben burada olduğumda çok mutlu hissediyorum.