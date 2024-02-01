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Rafet El Roman botoks haberlerine son noktayı koydu! "Orada kaşlarım yukarı çıkmış"

Rafet El Roman, botoks haberlerine son noktayı koydu. Son görüntüsü ile ilgili El Roman, "Hiç operasyon olmadım. Orada kaşlarım yukarı çıkmış..." dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Rafet El Roman botoks haberlerine son noktayı koydu! Orada kaşlarım yukarı çıkmış

Rafet El Roman, botoks haberlerine son noktayı koydu. Son görüntüsü ile ilgili El Roman, "Hiç operasyon olmadım. Orada kaşlarım yukarı çıkmış... Öyle göstermişler. Bugün makyaj bile yapmadım. Bakın var mı herhangi bir şey? Benim bugün fotoğraflarım çekildi. Hollywood starı gibi atmışlar'' dedi. ( Doğan SAVAŞ)



HEDEF BÜYÜTTÜ
Gökhan Türkmen 2024 yılına çok hızlı bir giriş yaptı. Kariyerinin 16. yılı için özel hazırladığı projelerden ilki "BAL"ı yayımlayarak tüm dijital listelerde en çok dinlenen ve tıklanan şarkı olarak bir numaradaki yerini aldı. Türkmen, 2024 yılının yaz başına kadar belli olan konser tarihlerini de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Türkmen'in 2024 hedefini 130 konser olarak belirledi.



DOSTÇA AYRILIK
Ünlü iş insanı Cem Hakko ile 2017 yılında hayatını birleştiren Ronit Gülcan sessiz sedasız ayrıldı. Dün görülen dava ile evliliklerini noktalayan Cem Hakko ve Ronit Gülcan avukatları aracılığıyla; "Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür" açıklamasını yaptı.



OPERANIN YILDIZLARI
Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 7'nci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserlerini bu yıl Şubat ayında verecek. Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahne alacak.



"MÜSAADE ET" DİYOR!
İstanbul eğlence hayatının son dönemde adından en sık söz ettiren isimlerinden Sera Tübek, müzik yolculuğuna kendi besteleriyle devam ediyor. "Gezegen" ve "Kaç Kovalan" şarkılarıyla iddialı bir çıkış yakalayan başarılı sanatçı, şimdi de üçüncü single'ı "Müsaade Et"i müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı, video klibi de şarkıyla birlikte müzik platformlarındaki yerini aldı.



HAYATİ BİLGİ!
"Aldatmak" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur. Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

ZOR GÜNLER GEÇİRECEK!
Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir. Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder. Kendilerini adeta bir kabusun içinde bulan Tolga ve Selin zor günler geçirir. Bu sırada Selin acısıyla baş etmekte çok daha fazla zorlanır. Serra'nın küçük bir ihmali korkunç bir trajediye yol açacaktır...



MORAL GECESİ!
Uzun süredir kanser tedavi gören Tanyeli'ye 19 yaşından beri gönülden bağlı olduğu Türkan Şerbetçi 11 Şubat Pazar akşamı Maslak'ta moral gecesi düzenleyecek. Zara'nın sahneye çıkacağı moral gecesinde Tanyeli'ye destek için Yıldız Tilbe de sahne alacak. Öte yandan sanat camiasının tek yürek olduğu Tanyeli'ye Kenan Doğulu da yardım elini uzattı.



YAŞANANLAR BİZİ ÜZÜYOR
Ebru Polat, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Soğuk ve yağışlı havayı alışverişe ayıran güzel şarkıcı, "Son dönemde güzellik salonları ile ilgili yaşananlar bizleri çok üzüyor, insanlar tepki gösteriyor doğal olarak ama kurunun yanında yaşta yanıyor ve gerçek emekçilere de yansıyor bu durum dolayısıyla binlerce kişi etkileniyor'' açıklamasında bulundu.



BABAANNESİNİ EVLENDİRMEYE ÇALIŞTI
Almanya'da yaşayan ailesini ziyarete giden ünlü şarkıcı Aynur Aydın, 85 yaşındaki babaannesini evlendirmeye çalıştığını söyledi. Babaannesiyle aynı yaşlarda olan Çeçen bir milyarderle tanıştığını söyleyen Aydın, milyardere, "Babaannemle evlenmek ister misiniz?" diye sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını anlattı.

ÖMRÜMÜZÜ YEDİ!
Babaannesini bir zamanların efsane karakteri Sürahi nineye benzettiğini söyleyen Aynur Aydın, "İşine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor. Bu arada son 25 yıldır da 'ben artık ölüyorum' diyerek ömrümüzü yedi. Ben de ailenin rahatı için evlendirmeye çalıştım ama ikna edemedim" diyerek ailesine takıldığı eğlenceli anısını paylaştı.

POLEMİĞE GİRMEDİ!
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, önceki gün İstinye'deydi. Son günlerde gündemden düşmeyen ünlü isimlerin estetik yaptırmalarıyla ilgili konuşan Oktay, "Ben şaşılacak bir durum göremiyorum. İnsan kendine yakışanı yapmalı... Bence kim nasıl mutlu olacaksa öyle yapsın" dedi.

AŞKIMI SAKLAMAM!
Ünlü şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün Maslak'taydı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir demet gül resmi paylaşan Zeynalova, paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirtti. Günel, "Benim mavi takıntım var, beni seven bir hayranım göndermiş. Aşk yok, uzun zamandır hayatımda kimse yok ama olursa zaten kimseden saklamam'' diye konuştu.

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