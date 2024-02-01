Rafet El Roman botoks haberlerine son noktayı koydu! "Orada kaşlarım yukarı çıkmış"

BABAANNESİNİ EVLENDİRMEYE ÇALIŞTI
Almanya'da yaşayan ailesini ziyarete giden ünlü şarkıcı Aynur Aydın, 85 yaşındaki babaannesini evlendirmeye çalıştığını söyledi. Babaannesiyle aynı yaşlarda olan Çeçen bir milyarderle tanıştığını söyleyen Aydın, milyardere, "Babaannemle evlenmek ister misiniz?" diye sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını anlattı.
ÖMRÜMÜZÜ YEDİ!
Babaannesini bir zamanların efsane karakteri Sürahi nineye benzettiğini söyleyen Aynur Aydın, "İşine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor. Bu arada son 25 yıldır da 'ben artık ölüyorum' diyerek ömrümüzü yedi. Ben de ailenin rahatı için evlendirmeye çalıştım ama ikna edemedim" diyerek ailesine takıldığı eğlenceli anısını paylaştı.
POLEMİĞE GİRMEDİ!
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, önceki gün İstinye'deydi. Son günlerde gündemden düşmeyen ünlü isimlerin estetik yaptırmalarıyla ilgili konuşan Oktay, "Ben şaşılacak bir durum göremiyorum. İnsan kendine yakışanı yapmalı... Bence kim nasıl mutlu olacaksa öyle yapsın" dedi.
AŞKIMI SAKLAMAM!
Ünlü şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün Maslak'taydı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir demet gül resmi paylaşan Zeynalova, paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirtti. Günel, "Benim mavi takıntım var, beni seven bir hayranım göndermiş. Aşk yok, uzun zamandır hayatımda kimse yok ama olursa zaten kimseden saklamam'' diye konuştu.