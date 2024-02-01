Rafet El Roman botoks haberlerine son noktayı koydu! "Orada kaşlarım yukarı çıkmış"

OPERANIN YILDIZLARI Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 7'nci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserlerini bu yıl Şubat ayında verecek. Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahne alacak.

"MÜSAADE ET" DİYOR! İstanbul eğlence hayatının son dönemde adından en sık söz ettiren isimlerinden Sera Tübek, müzik yolculuğuna kendi besteleriyle devam ediyor. "Gezegen" ve "Kaç Kovalan" şarkılarıyla iddialı bir çıkış yakalayan başarılı sanatçı, şimdi de üçüncü single'ı "Müsaade Et"i müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı, video klibi de şarkıyla birlikte müzik platformlarındaki yerini aldı.





HAYATİ BİLGİ!

"Aldatmak" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur. Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

ZOR GÜNLER GEÇİRECEK!

Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir. Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder. Kendilerini adeta bir kabusun içinde bulan Tolga ve Selin zor günler geçirir. Bu sırada Selin acısıyla baş etmekte çok daha fazla zorlanır. Serra'nın küçük bir ihmali korkunç bir trajediye yol açacaktır...