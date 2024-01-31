Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Amerika’da aşk tazeledi! ’Çocuk düşünüyor musunuz?’ sorusuna esprili cevap: Mutlaka haberiniz olur

Güzel oyuncu sahneye "Turkish Drama Queen" olarak davet edilmiş ve sahnedeki teşekkür konuşmasını da İspanyolca olarak gerçekleştirmişti. Eşi Kadir Doğulu bu başarıyı çiftetelli oynayarak kutlamış ve ikili ödül gecesi sonrası yaklaşık 5 gün Amerika'da kalarak aşk tazelemişti. Ünlü çift, önceki akşam yurda dönerek kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahnede yaptığı ve çok konuşulan İspanyolca konuşması ile ilgili sorulara Atagül, "Aslında dil deneyimim yoktu ama yeni yeni İspanyolca dersleri almaya başlamıştım, çok heyecanlandım, güzel bir deneyim oldu" dedi. Sözlerine devam eden güzel oyuncu "Türk kültürüne karşı çok ilgililer, geleneksel dansımızı merak etmişlerdi ve soruyorlardı, Kadir ile çiftetelli oynayarak ve dans ederek bu meraklarını gidermiş olduk" şeklinde konuştu.