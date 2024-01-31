Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Amerika’da aşk tazeledi! ’Çocuk düşünüyor musunuz?’ sorusuna esprili cevap: Mutlaka haberiniz olur

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Miami'de gerçekleşen Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı 'Turkish Drama Gala' gecesinin onur konuğu olarak katılmıştı.
Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Miami'de gerçekleşen Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı 'Turkish Drama Gala' gecesinin onur konuğu olarak katılmıştı.
Güzel oyuncu sahneye "Turkish Drama Queen" olarak davet edilmiş ve sahnedeki teşekkür konuşmasını da İspanyolca olarak gerçekleştirmişti. Eşi Kadir Doğulu bu başarıyı çiftetelli oynayarak kutlamış ve ikili ödül gecesi sonrası yaklaşık 5 gün Amerika'da kalarak aşk tazelemişti. Ünlü çift, önceki akşam yurda dönerek kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sahnede yaptığı ve çok konuşulan İspanyolca konuşması ile ilgili sorulara Atagül, "Aslında dil deneyimim yoktu ama yeni yeni İspanyolca dersleri almaya başlamıştım, çok heyecanlandım, güzel bir deneyim oldu" dedi. Sözlerine devam eden güzel oyuncu "Türk kültürüne karşı çok ilgililer, geleneksel dansımızı merak etmişlerdi ve soruyorlardı, Kadir ile çiftetelli oynayarak ve dans ederek bu meraklarını gidermiş olduk" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin fanları yapay zeka ile ikilinin çocukları olduğunu varsayarak fotoğraf oluşturmuştu.
Bu durumu hatırlatan muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna Doğulu, esprili bir şekilde: "Yapmışlar işte ne güzel, büyütsünler bir de..." diye cevap verirken Atagül ise, "Şu an her şey yolunda, çocuk olacağı zaman mutlaka haberiniz olur" dedi.