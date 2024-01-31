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Hande Erçel Hakan Sabancı ile evlilik iddialarına son noktayı koydu! "Şimdilik öyle bir durum yok”

Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, evlilik sorularına yanıt verdi. Erçel, “Şimdilik öyle bir durum yok” diyerek net konuştu. Ünlü oyuncu, trafiğin sıkışması üzerine röportajı yarıda keserek aracına binmek zorunda kaldı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:01
Hande Erçel Hakan Sabancı ile evlilik iddialarına son noktayı koydu! Şimdilik öyle bir durum yok”

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

Kızıla boyadığı saçlarını daha sonra orijinal rengi siyaha döndüren Erçel, bu kararının sorulması üzerine "Boyamak çok zormuş. Çok severek yaptım ama boyamak zorladı. Sadece kızıl rengi çok istiyordum. Onun için yaptım" açıklamasında bulundu.

İDDİALARI YALANLADI!
Hande Erçel, oyunculuğu bırakacağı iddialarına ise, "Yok öyle bir şey" cevabını verdi. Erçel, aşk yaşadığı Hakan Sabancı hakkında yöneltilen soruya da yanıt verdi.

Sabancı ile evlenecekleri konuşulan Erçel, "Evlilik haberleri doğru mu?" sorusuna, "Şimdilik öyle bir durum yok" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, trafiğin sıkışması üzerine röportajı yarıda keserek aracına binmek zorunda kaldı.

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