Hande Erçel Hakan Sabancı ile evlilik iddialarına son noktayı koydu! "Şimdilik öyle bir durum yok”

Kızıla boyadığı saçlarını daha sonra orijinal rengi siyaha döndüren Erçel, bu kararının sorulması üzerine "Boyamak çok zormuş. Çok severek yaptım ama boyamak zorladı. Sadece kızıl rengi çok istiyordum. Onun için yaptım" açıklamasında bulundu.