Taze anne Yasemin Şefkatli Sinan Emir’i ilk kez gösterdi! Kalbinde problem olan ve ameliyat edilen İbrahim Ayel’in durumu hakkında son gelişme

Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses 'ten müjdeli haber gelmiş, çift ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. Doğum haberinin hemen ardından gelen görüntüler ise milyonlarca kişi tarafından beğenilmiş ve yorum yapılmıştı.

"SARI KAFALAR"

Dede İbrahim Tatlıses, ikizlerden adı İbrahim Ayel olanın kalbinde sorun olduğunu söylemiş ve herkesi üzmüştü. Minik Ayel geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti. Son derece başarılı geçen ameliyat sonrası Şefkatli, "Ayel çok daha iyiye gidiyor, kardeşiyle beklemedeyiz" demişti. Hastaneden çıkmak için İbrahim Ayel'i bekleyen Şefkatli, Sinan Emir'i de ilk kez "Sarı kafalar" notuyla paylaştı.