Melisa Aslı Pamuk rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nun "Mülteci" sözlerini affetmedi! Instagram'da engeli bastı...

Bir süredir futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'da olan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yurtdışındaki evine giren hırsızlar tarafından pasaportu çalındığı için "Kadınlara Mahsus" ve "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmlerinin galasına katılamamıştı.

Başrol olduğu filmin galasında rol arkadaşının gelmemesine tepki gösteren İsmail Hacıoğlu "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" ifadelerini kullandı.