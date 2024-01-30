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Melisa Aslı Pamuk rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nun "Mülteci" sözlerini affetmedi! Instagram'da engeli bastı...

Başrol olduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin galasına katılamayan Melisa Aslı Pamuk, kendisini “Mülteci” diyerek eleştiren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu’nu Instagram’da engelledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ocak 2024 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:00
Melisa Aslı Pamuk rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu’nun Mülteci sözlerini affetmedi! Instagram’da engeli bastı...

Bir süredir futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'da olan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yurtdışındaki evine giren hırsızlar tarafından pasaportu çalındığı için "Kadınlara Mahsus" ve "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmlerinin galasına katılamamıştı.

Başrol olduğu filmin galasında rol arkadaşının gelmemesine tepki gösteren İsmail Hacıoğlu "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERE DAYANAMADI!
Galaya dair herhangi bir paylaşım yapmayan ve partnerine cevap dahi vermeyen Pamuk, Paris Moda Haftası'nda boy göstermişti.

Gala ile ilgili tek kelime dahi etmeyen güzel oyuncu, Fransa'dan renkli karelerini yayınlamıştı.

Hem sosyal medyadan hem de oyuncu arkadaşlarından büyük tepki alan Melisa Aslı Pamuk, beklenen hamle geldi. Güzel oyuncu kendisine "mülteci" göndermesi yapan filmdeki partneri İsmail Hacıoğlu'na Instagram'dan engeli bastı.

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