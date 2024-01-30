Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu Kerem Özçivit 1 yaşında! İşte doğum gününden fotoğraflar...

Görenler bir kez daha minik Kerem'in ağabeyi Karan'a olan benzerliği karşısında şaştı kaldı. Ünlü ailenin doğum günü pozları hem yorum hem de beğeni yağmuruna tutuldu.

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