Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu Kerem Özçivit 1 yaşında! İşte doğum gününden fotoğraflar...

ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2016 yılında evlenmişti.
ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2016 yılında evlenmişti.
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçınan ünlü çift, bugün bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü gösterdi.
Oyuncu çift, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı.
Görenler bir kez daha minik Kerem'in ağabeyi Karan'a olan benzerliği karşısında şaştı kaldı. Ünlü ailenin doğum günü pozları hem yorum hem de beğeni yağmuruna tutuldu.